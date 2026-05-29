Κατερίνα Λιόλιου: Είχα στόχο να ακολουθήσω ακαδημαϊκή πορεία

Η Κατερίνα Λιόλιου μίλησε το βράδυ της Πέμπτης στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» και στον Νίκο Χατζηνικολάου για την πορεία της στη μουσική, το παιδικό της όνειρο να γίνει τραγουδίστρια, αλλά και το εναλλακτικό επαγγελματικό σχέδιο που είχε, καθώς έχει ολοκληρώσει σπουδές στη Φιλοσοφική.

Η γνωστή τραγουδίστρια ανέφερε ότι οι γονείς της κατάλαβαν από πολύ νωρίς την κλίση της στο τραγούδι. Όπως είπε: «Οι γονείς μου το ανακάλυψαν αυτό όταν ήμουν τεσσάρων ετών. Τραγουδούσα με τρομερή αυτοπεποίθηση στο σαλόνι. Ήταν η κλασική εικόνα ενός κοριτσιού που θα πάρει τη χτένα της μητέρας του. Στον καθρέφτη. Και ταυτόχρονα έπαιζε κάποια ελληνική ταινία, όπου θα ήταν η Μάρθα Καραγιάννη, θα τραγουδούσε και θα χόρευε. Και θα προσπαθούσα κι εγώ, με κάποιο μαντήλι, κάποιο πρόχειρο ρούχο της μητέρας μου, ακριβώς, να μιμηθώ ό,τι έβλεπα στην τηλεόραση».

Η Κατερίνα Λιόλιου τόνισε ότι μέσα της γνώριζε από μικρή ηλικία πως ήθελε να ακολουθήσει τον δρόμο του τραγουδιού. «Μέσα μου το ήξερα και το ήθελα πάρα πολύ. Αλλά από το παιδικό όνειρο μέχρι τον ρεαλισμό απέχουν πολλές εργατοώρες».

Η ίδια εξήγησε ότι είχε προετοιμάσει και ένα δεύτερο επαγγελματικό σχέδιο, σε περίπτωση που δεν προχωρούσε η πορεία της στη μουσική. Όταν ρωτήθηκε τι θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά, απάντησε: «Τελείωσα μία σχολή. Τελείωσα τη Φιλοσοφική».

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια ανέφερε ότι θα μπορούσε να εργαστεί στην εκπαίδευση, αλλά επισήμανε ότι ο στόχος της ήταν πιο υψηλός. «Ναι, θα μπορούσα να διδάξω σε σχολείο. Αν και είχα μεγάλα σχέδια και γι’ αυτό. Είχα φτιάξει ένα backup plan καθόλου ταπεινό. Ήθελα να διδάξω στο Πανεπιστήμιο, γιατί θαύμαζα τους καθηγητές μου στο Πανεπιστήμιο».

Όταν ο Νίκος Χατζηνικολάου της είπε ότι ήθελε να ακολουθήσει ακαδημαϊκή πορεία, η Κατερίνα Λιόλιου απάντησε: «Ακριβώς. Ακαδημαϊκή καριέρα».