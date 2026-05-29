Η Ουάσινγκτον διαψεύδει την κατάρριψη αμερικανικού αεροσκάφους από το Ιράν

Η Ουάσινγκτον διαψεύδει αναφορές που κυκλοφόρησαν σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν κατέρριψαν αμερικανικό αεροσκάφος στα νότια της χώρας.

Σε σχετική ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν καταρρίφθηκε κανένα αμερικανικό αεροσκάφος. Όλα τα αεροπορικά μέσα των ΗΠΑ είναι καταγεγραμμένα».

🚫CLAIM: Iran’s state TV claimed Iranian forces downed a U.S. aircraft near Bushehr. FALSE. ✅TRUTH: No U.S. aircraft were shot down. All U.S. air assets are accounted for. pic.twitter.com/2EaKJ2Fj3d — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 28, 2026

Τι είχε αναφέρει η ιρανική κρατική τηλεόραση

Νωρίτερα η κρατική τηλεόραση του Ιράν είχε αναφέρει πως ένα αμερικανικό αεροσκάφος «καταστράφηκε» στην επαρχία Τζαμ, στην παραθαλάσσια περιοχή Μπουσέρ, επικαλούμενη τον κυβερνήτη της, Μασούντ Τανγκεστάνι.