Βερόνικα Αργέντζη: «Δεν ήταν και το ευκολότερο, 19 ετών κοριτσάκι να “επωμίζεσαι” τέτοια επιτυχία»

Φωτογραφία: Instagram/studio4_ert
  • Η Βερόνικα Αργέντζη, καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», μίλησε για την ανασφάλεια που έχει και τη διαχείριση της επιτυχίας σε πολύ μικρή ηλικία.
  • Η γνωστή ηθοποιός εξομολογήθηκε πως «ανασφάλεια έχω μόνο στο τι θα πω» και ότι «αγχώνομαι με την έκθεση».
  • Σχετικά με την επιτυχία, ανέφερε πως «δεν ήταν και το ευκολότερο, 19 ετών κοριτσάκι να “επωμίζεσαι” τέτοια επιτυχία», τονίζοντας ότι «είναι αρκετά δύσκολο και κάνεις και πολλά λάθη».

Καλεσμένη στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», ήταν η Βερόνικα Αργέντζη την Πέμπτη 28 Μαΐου. Η γνωστή ηθοποιός στη συνέντευξή της μίλησε και για την ανασφάλεια που έχει, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στη διαχείριση της επιτυχίας, σε πολύ μικρή ηλικία.

Στην αρχή της συνέντευξής της, η Βερόνικα Αργέντζη εξομολογήθηκε πως: «Ανασφάλεια έχω μόνο στο τι θα πω. Δηλαδή έχω προβάρει πολλές ώρες, ας πούμε, θα με ρωτήσουν αυτό… Πώς κάνουμε στο Δημοτικό; Πώς κάνουμε σε εξετάσεις; Έχω έτοιμες απαντήσεις, αλλά με το που ήρθα εδώ πάνε αυτές. Αυτό είναι ένα δραματοποιημένο μίνι σίριαλ στο κεφάλι μου. Όμως αγχώνομαι με την έκθεση». 

«Είναι αρκετά δύσκολο και κάνεις και πολλά λάθη»

Στη συνέχεια, η ηθοποιός εξήγησε ότι: «Πάντα είχα στο μυαλό μου από ένα σημείο και μετά, αμάν, πρέπει να προσέξω, να βάλω τα όριά μου… Δεν γίνεται αυτό. Αν γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω, δεν ήταν και το ευκολότερο, 19 ετών κοριτσάκι να “επωμίζεσαι” τέτοια επιτυχία».

«Ήμουν στο “Φάκελο Αμαζών” 19 ετών. Είναι αρκετά δύσκολο και κάνεις και πολλά λάθη έτσι; Δεν είναι κάτι έτοιμο, δεν υπάρχει εμπειρία. Δεν ήμουν ένα άβγαλτο πλάσμα, δηλαδή ήμουν ένας συγκροτημένος άνθρωπος, όσον αφορά τα εργασιακά μου και να είμαι σωστή και να μην δημιουργώ θέματα, γιατί δούλευα από πολύ μικρή. Ωστόσο όμως, η διαχείριση της εικόνας είναι άλλο πράγμα», ανέφερε αμέσως μετά.

