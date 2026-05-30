Τζένιφερ Λόπεζ: Η απρόσμενη επιστροφή του «On the Floor» στα charts χάρη στη σειρά «Off Campus» – «Ήταν εντελώς ξαφνικό»

Το τραγούδι “On the Floor” της Τζένιφερ Λόπεζ γνώρισε μια απρόσμενη αναβίωση 15 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, χάρη στη μεγάλη επιτυχία της σειράς Off Campus. Η επιτυχημένη σειρά του Prime Video προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στα social media, με αποτέλεσμα το κομμάτι να επιστρέψει στα διεθνή charts και να αυξήσει θεαματικά τα streams του σε πλατφόρμες όπως το Spotify.

Η αναβίωση ξεκίνησε από μια viral σκηνή του «Off Campus», όπου η ηρωίδα Allie Hayes, την οποία υποδύεται η Mika Abdalla, εμφανίζεται σε αποκριάτικο πάρτι φορώντας ένα φόρεμα εμπνευσμένο από το θρυλικό πράσινο Versace φόρεμα της Λόπεζ και χορεύει στους ρυθμούς του «On the Floor». Η σκηνή έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής στο TikTok και στα υπόλοιπα social media, φέρνοντας το τραγούδι ξανά στο προσκήνιο για μια νέα γενιά θεατών.

Η σκηνή στο «Off Campus»

Σύμφωνα με τα στοιχεία των charts, το τραγούδι επέστρεψε στο Billboard Global 200 στο Νο117 και στο Global Excl. U.S. στο Νο80, ενώ ξεπέρασε και το ένα δισεκατομμύριο streams στο Spotify.

Η τραγουδίστρια δήλωσε πως έμαθε για την επιστροφή του τραγουδιού στα charts εντελώς ξαφνικά. Μιλώντας στην εκπομπή του Jimmy Kimmel ανέφερε ότι οι συνεργάτες της την ενημέρωσαν πως το τραγούδι μπήκε ξανά στα charts έπειτα από 15 χρόνια. «Ήταν εντελώς ξαφνικό», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δυσκολεύτηκε να το πιστέψει όταν το άκουσε.

Η Τζένιφερ Λόπεζ είναι πραγματικά φαν του «Off Campus».

«Η σειρά είναι τόσο χαριτωμένη και μου αρέσει πολύ», είπε η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός την Τρίτη στην πρεμιέρα της νέας της ρομαντικής κωμωδίας στο Netflix, «Office Romance».

Η «Jenny from the Block» έγινε πρόσφατα viral κάνοντας ένα βίντεο με την πρωταγωνίστρια του «Off Campus», Μίκα Αμπντάλα.

Οι δυο τους συνεργάστηκαν σε ένα διασκεδαστικό βίντεο που αναδημιουργεί μια σκηνή από το «Off Campus», στην οποία ο χαρακτήρας της Αμπντάλα φορούσε μια απομίμηση του θρυλικού, τολμηρού πράσινου φορέματος Versace της τραγουδίστριας. Η σκηνή και το βίντεο περιλαμβάνουν την επιτυχία της Λόπεζ του 2011, «Get on the Floor».

«Τυχαία χρησιμοποίησαν το τραγούδι μου και επανήλθε στα charts μετά από 15 χρόνια», είπε η Λόπεζ. «Πότε συμβαίνει αυτό; Η μουσική βιομηχανία είναι τόσο διαφορετική τώρα, σωστά; Τότε αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το TikTok μαζί και αυτό έγινε viral».

H JLO και ο χορός με την πρωταγωνίστρια της σειράς

Όσα πρέπει να ξέρετε για το «Off Campus»

Το Off Campus είναι η νέα ρομαντική σειρά του Prime Video, βασισμένη στην ιδιαίτερα δημοφιλή σειρά βιβλίων της συγγραφέα Elle Kennedy.

Η ιστορία εκτυλίσσεται σε πανεπιστημιακό περιβάλλον και ακολουθεί τις ζωές φοιτητών, τις φιλίες, τους έρωτες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Από την πρώτη στιγμή της προβολής της, η σειρά κατάφερε να αποκτήσει φανατικό κοινό, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες, χάρη στους πρωταγωνιστές της και τη δυναμική παρουσία της στα social media.

Η μεγάλη απήχηση του Off Campus στο TikTok και σε άλλες πλατφόρμες συνέβαλε καθοριστικά στο να γίνει viral η σκηνή με το «On the Floor», αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη δύναμη που έχουν οι δημοφιλείς τηλεοπτικές παραγωγές να επαναφέρουν παλαιότερες μουσικές επιτυχίες στο προσκήνιο.