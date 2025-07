Τζένιφερ Λόπεζ: Η «καυτή» εμφάνιση σε συναυλία που μοίρασε… «εγκεφαλικά» – Βίντεο από την «πικάντικη» σκηνική παρουσία της

Η Τζένιφερ Λόπεζ άφησε το κοινό άφωνο το βράδυ του Σαββάτου στην Τενερίφη, με μια άκρως τολμηρή εμφάνιση στη συναυλία της για Cook Music Fest, προσομοιώνοντας σεξουαλικές στάσεις επί σκηνής μαζί με ημίγυμνους χορευτές.

Η 55χρονη σταρ εμφανίστηκε με ένα αποκαλυπτικό κορμάκι-στρινγκ, που άφηνε ελάχιστα στη φαντασία, ενώ η χορογραφία της περιλάμβανε σκηνές όπως το να τραγουδάει στα τέσσερα μπροστά σε έναν χορευτή, να κάθεται στους ώμους ενός άλλου με τον καβάλο της στο πρόσωπό του, και να αγκαλιάζει έναν ενώ τοποθετεί τα χέρια της ανάμεσα στα πόδια δύο άλλων.

Οι καλογυμνασμένοι άνδρες χορευτές φορούσαν μόνο παντελόνια και λευκούς κορσέδες, τονίζοντας τη σεξουαλικότητα του σόου.



Το «καυτό» αυτό live ήρθε λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση του νέου της τραγουδιού για τον χωρισμό της με τον Μπεν Άφλεκ – ένα τραγούδι που χαρακτήρισε «εκδίκηση».

«Αυτό είναι ένα τραγούδι, ένα νέο τραγούδι, που θέλω να τραγουδήσω για πρώτη φορά απόψε. Μου ήρθε ένα βράδυ που έμεινα ξύπνια όλη νύχτα. Να το τραγουδήσουμε για τον κόσμο;» είπε η Λόπεζ στο κοινό.

She is stronger, wiser!✨ Jennifer Lopez performed her new song ‘Wreckage of You,’ which appeared to reference the aftermath of her divorce from Ben Affleck. pic.twitter.com/5KynVNGiju

— Entertainment Tonight (@etnow) July 9, 2025