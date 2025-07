Κρις Μάρτιν: «Θα σας δείξουμε στη μεγάλη οθόνη» προειδοποίησε σε συναυλία μετά τον σάλο με την «αγκαλιά του CEO» – «Αυτή τη φορά κανένας γάμος δεν καταστράφηκε» σχολιάζουν

Ο Κρις Μάρτιν των Coldplay απηύθυνε προειδοποίηση σε όσους έσπευσαν να τους δουν από κοντά, στην πρώτη συναυλία του συγκροτήματος μετά το viral περιστατικό με την «kiss cam», που αποκάλυψε τον παράνομο δεσμό ενός CEO με υφιστάμενή του.

Ο 48χρονος frontman προειδοποίησε το κοινό στο στάδιο Camp Randall του Μάντισον, στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, ότι μπορεί να εμφανιστούν στις οθόνες της συναυλίας.

Coldplay in Madison, WI last night

This was the first concert in Camp Randall in 25 years (the University’s football stadium)

Why?

I was told this by a reliable source (ok, my brother-in-law, who is a Badger Season ticket holder).

They did it to raise more NIL money.

Welcome… pic.twitter.com/e2zeuQV049

— Jim Bianco (@biancoresearch) July 20, 2025