Παραιτήθηκε ο CEO της Astronomer που πρωταγωνίστησε στο… μοιραίο βίντεο από την συναυλία των Coldplay

Την παραίτησή του υπέβαλε ο CEO της Astronomer, Άντι Μπάιρον, μετά το βίντεο από τη συναυλία των Coldplay, στο οποίο ο ίδιος φέρεται να αγκαλιάζεται με την υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, αφού είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα την Παρασκευή (18/7).

Η εταιρεία αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι «η Astronomer είναι προσηλωμένη στις αξίες και την κουλτούρα που μας καθοδηγούν από την ίδρυσή μας».

«Οι ηγέτες μας αναμένεται να θέτουν τα πρότυπα τόσο στη συμπεριφορά όσο και στη λογοδοσία, και πρόσφατα, αυτό το πρότυπο δεν τηρήθηκε. Το διοικητικό συμβούλιο θα ξεκινήσει την αναζήτηση του επόμενου διευθύνοντος συμβούλου μας, καθώς ο συνιδρυτής και διευθυντής προϊόντων Pete DeJoy συνεχίζει να εκτελεί χρέη προσωρινού διευθύνοντος συμβούλου», προσθέτει.

Στο viral βίντεο κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Coldplay στις 16 Ιουλίου ο Άντι Μπάιρον είχε τα χέρια του τυλιγμένα γύρω από την γυναίκα. Μόλις και οι δύο αντιλαμβάνονται ότι προβάλλονται, ο άνδρας σκύβει γρήγορα από το οπτικό πεδίο, ενώ η γυναίκα γυρίζει για να κρύψει το πρόσωπό της από την κάμερα.

Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/hsJHV2u5UM

— Pop Base (@PopBase) July 17, 2025