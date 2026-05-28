Πανελλήνιες 2026: «Εσάς αγαπάμε, όχι τους βαθμούς σας» – Το μήνυμα του Νίκου Χαρδαλιά προς τους υποψηφίους

Μια φωτογραφία του από τα εφηβικά χρόνια στα σχολικά θρανία, ανέσυρε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, για να ευχηθεί στους μαθητές και τις μαθήτριες που παίρνουν το «βάπτισμα του πυρός» στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Όπως σημειώνει η Περιφέρεια, με την ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο περιφερειάρχης θέλει να στείλει μήνυμα ότι «πίσω από την «αφάνα», το κουμπωμένο fly jacket και το πονηρό χαμόγελο του 18χρονου Νίκου, κρύβεται το παιδί που δεν έχει, και δεν πρέπει ποτέ να σταματήσει να ονειρεύεται»

Η ανάρτηση του κ. Χαρδαλιά αναφέρει:

«Όλοι κάποτε βρεθήκαμε στη θέση σας.

Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά μας!

Να θυμάστε κάτι σημαντικό:

Εσάς αγαπάμε, όχι τους βαθμούς σας».