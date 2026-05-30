ΗΠΑ: Σε τεχνητό κώμα 16χρονος για ένα βίντεο στο TikTok – Το φρικτό challenge του «couch surfing»

Χαροπαλεύει ένας 16χρονος από τη Γιούτα των ΗΠΑ, έπειτα από φρικτό ατύχημα που είχε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στην προσπάθειά του να ακολουθήσει μια άκρως επικίνδυνη μόδα του TikTok, γνωστή ως «couch surfing» (σέρφινγκ σε καναπέ).

Ο 16χρονος Λέβι Τίμαντ χρειάστηκε να τεθεί σε τεχνητό κώμα, καθώς υπέστη κάταγμα στο κρανίο, σοβαρές τραυματικές κακώσεις στον εγκέφαλο και άλλα βαριά τραύματα έπειτα από αποτυχημένη προσπάθεια να εκτελέσει το σχετικό challenge που έχει γίνει viral, όπως δήλωσε η οικογένειά του στο δίκτυο KSL.

«Είναι τόσο δύσκολο να βλέπω το γλυκό, γλυκό μου αγόρι σε αυτή την κατάσταση», δήλωσε η μητέρα του, Έιμι Τίμαντ.

«Δεν τον είδα να ανοιγοκλείνει τα μάτια του για περισσότερες από 12 ημέρες».

Τι είναι το «couch surfing» και πώς έγινε το ατύχημα

Το «couch surfing» περιλαμβάνει τη ρυμούλκηση ενός καναπέ πίσω από ένα όχημα —συχνά σε χώρους στάθμευσης— με έναν επιβάτη να κάθεται ή να στέκεται πάνω του, την ώρα που ο οδηγός αναπτύσσει ταχύτητα και κάνει απότομες, ακανόνιστες στροφές.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα κερδίζει αυτή τη στιγμή δημοτικότητα σε αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ.


Ο Λέβι, μαθητής στο Λύκειο Timpview, ήταν αρχικά σκεπτικός απέναντι στη συγκεκριμένη τάση, όμως η απόφασή του να δοκιμάσει τον οδήγησε στο νοσοκομείο Νοσοκομείο Παίδων Πράιμαρι στο Σολτ Λέικ Σίτι, φέροντας επίσης κατάγματα στη σπονδυλική στήλη, σπασμένα πλευρά και κατάγματα στο πρόσωπο.

«Μου είχε πει ότι ήταν τόσο περήφανος που δεν το έκανε», ανέφερε η μητέρα του.

Ωστόσο, ο Λέβι άλλαξε γνώμη στις 8 Μαΐου.

«Από τη στιγμή που είδε όλους τους φίλους του να το κάνουν και να φεύγουν σώοι, πρέπει να σκέφτηκε ότι ήταν εντάξει», πρόσθεσε η Έιμι Τίμαντ.

«Την πρώτη φορά που έκανε αυτή την επιλογή, κάθισε σε αυτόν τον καναπέ, το πόδι του καναπέ έσπασε, εκείνος εκσφενδονίστηκε και έγινε ένα φρικτό, φρικτό ατύχημα», περιέγραψε.

Viral επικίνδυνες τάσεις

Παρόμοιες τάσεις περιλαμβάνουν και το «table surfing», το οποίο αποτελεί ακριβώς την ίδια δραστηριότητα, αλλά με τη χρήση τραπεζιού αντί για καναπέ.


Το TikTok έχει τοποθετήσει προειδοποιήσεις στις αναζητήσεις που σχετίζονται με το «table surfing», ενημερώνοντας τους χρήστες ότι η πρόκληση μπορεί να είναι επιβλαβής.

Παράλληλα, δραστηριότητες όπως το «couch surfing» παραβιάζουν τις κατευθυντήριες γραμμές της κοινότητας του TikTok.

Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τη New York Post, βίντεο που περιλαμβάνουν και τις δύο τάσεις είναι πιο εύκολα προσβάσιμα σε άλλες πλατφόρμες, όπως το Instagram, το Snapchat και το YouTube.

«Δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό»

Η περίπτωση του Λέβι δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Οι γιατροί ενημέρωσαν τη μητέρα του ότι αυτός δεν ήταν ο πρώτος τραυματισμός ως αποτέλεσμα του «couch surfing» για φέτος.

«Μας είπαν ότι αυτό είναι το τρίτο περιστατικό που βλέπουν λόγω του couch surfing εδώ», δήλωσε.

Η Έιμι Τίμαντ ελπίζει τώρα να αποτρέψει παρόμοιους τραυματισμούς στο μέλλον.

«Αυτό το τρομερό πράγμα συνέβη και είναι ένα ακόμα θέμα για το οποίο πρέπει να μιλήσετε στα παιδιά σας», τόνισε. «Να έχετε το νου σας ότι πρόκειται για μια απαίσια τάση και είναι μια φρικτή ιδέα».

