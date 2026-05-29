Βίντεο-σοκ: Έφηβος πέταξε έπιπλο 15 κιλών από τον τελευταίο όροφο εμπορικού κέντρου – Από τύχη αποφεύχθηκε η τραγωδία

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Ένα περιστατικό που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε θανατηφόρα τραγωδία εκτυλίχθηκε στο πασίγνωστο εμπορικό κέντρο Westfield στο Στράτφορντ του Λονδίνου, όταν ένας ανήλικος πέταξε ένα στρογγυλό πουφ βάρους 15 κιλών από μπαλκόνι ύψους 15 μέτρων.

Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, το οποίο δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα και δημοσιεύει η Daily Mail, αποτυπώνει τη στιγμή που το βαρύ έπιπλο προσγειώνεται με τεράστια ορμή στο ισόγειο.

Ελάχιστα μέτρα μακριά, ανυποψίαστοι καταναλωτές έκαναν εκείνη την ώρα τα ψώνια τους και πετάχτηκαν έντρομοι από τον εκκωφαντικό θόρυβο.

Το βίντεο

Το συμβάν έλαβε χώρα την 1η Μαρτίου 2025, αναφέρει η βρετανική εφημερίδα.

Ενώ ο 16χρονος δράστης εκτόξευε το μπλε πουφ αξίας 570 ευρώ από το μπαλκόνι, ένας 15χρονος φίλος του κατέγραφε τη σκηνή με το κινητό του τηλέφωνο.



Λίγο αργότερα, οι δύο έφηβοι ανέβασαν το υλικό στο διαδίκτυο με τη λεζάντα «Αποκλείεται φίλε, σχεδόν σκότωσε κάποιον».

Το βίντεο έγινε αμέσως viral, γεγονός που οδήγησε στην ταυτοποίηση και τη σύλληψή τους από τις αρχές μέσα από τα πλάνα του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ο 15χρονος συνεργάστηκε με την αστυνομία και έδωσε τα στοιχεία του 16χρονου φίλου του που πέταξε το πουφ.

«Δεν ήταν και τόσο σοβαρό»

Όπως αποκαλύφθηκε στο δικαστήριο ανηλίκων του Στράτφορντ, ο 15χρονος είχε ήδη βεβαρυμμένο ιστορικό, καθώς του είχε επιβληθεί παλαιότερα ειδοποίηση για αντικοινωνική συμπεριφορά επειδή πέταγε «βότσαλα και πέτρες» από το ίδιο ακριβώς μπαλκόνι, ενώ του είχε απαγορευτεί η είσοδος στο εμπορικό κέντρο Westfield.

Από την πλευρά του, ο 16χρονος που πέταξε τον καναπέ υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι η κατάσταση «δεν ήταν και τόσο σοβαρή».

Ισχυρίστηκε επίσης ότι η χειρότερη δυνατή κατάληξη θα ήταν κάποιος να χρειαστεί «νοσοκομειακή περίθαλψη».

🚨NEW: A 15-year-old has been spared jail after he nearly killed shoppers by throwing a heavy sofa from the top floor at Westfield Shopping Centre. He was handed a referral order that includes a three-month curfew and must attend victim awareness intervention. He told officers… pic.twitter.com/PuPz3O0HbL — The Mercian (@TheMercianNews) May 21, 2026

Οι τελικές αποφάσεις του δικαστηρίου

Η δικηγόρος υπεράσπισης του 15χρονου, Νίμρα Ασράφ, υποστήριξε ότι ο πελάτης της δέχτηκε «πίεση από συνομηλίκους του» για να βιντεοσκοπήσει το περιστατικό από «πιο κυρίαρχα άτομα».

Ανέφερε ότι ο έφηβος έδειξε μεταμέλεια, ζήτησε συγγνώμη και υποσχέθηκε ότι δεν θα το ξανακάνει.

A teenager who filmed his friend throwing a heavy sofa from the top floor of Westfield Stratford shopping centre has avoided jail. The 15-year-old admitted criminal damage after a £500 blue sofa chair was hurled from a 50ft balcony at the east London mall on 1 March last year.… pic.twitter.com/LStj5em9KA — London & UK Street News (@CrimeLdn) May 21, 2026



Στον 15χρονο, ο οποίος δήλωσε ένοχος για πρόκληση δημόσιας βλάβης από αμέλεια και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, επιβλήθηκε:

12μηνη εντολή παραπομπής σε ειδικό πρόγραμμα

3μηνη κατ’ οίκον απαγόρευση κυκλοφορίας

Χρηματικό πρόστιμο ύψους 490 ευρώ

Ο 16χρονος δράστης που πέταξε τον καναπέ, ο οποίος επίσης δήλωσε ένοχος για τις ίδιες κατηγορίες, καταδικάστηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2025 σε 8μηνη Εντολή Κράτησης και Εκπαίδευσης, το μισό της οποίας θα εκτίσει σε ασφαλή δομή κράτησης ανηλίκων.

Ωστόσο, ο 16χρονος έχει ασκήσει έφεση κατά της ποινής του, η εκδίκαση της οποίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο δικαστήριο Snaresbrook Crown Court στις 9 Ιουνίου του τρέχοντος έτους.