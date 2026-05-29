Τέξας: Μαθητές εγκλωβίστηκαν σε τρενάκι λούνα παρκ σε ύψος 30 μέτρων – Βίντεο από τη δραματική διάσωση

  • Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια οκτώ μαθητών, οι οποίοι διασώθηκαν από τα σωστικά συνεργεία αφού παρέμειναν εγκλωβισμένοι για ώρες στο τρενάκι «Iron Shark» του λούνα παρκ Pleasure Pier στο Γκάλβεστον του Τέξας.
  • Το «Iron Shark» σταμάτησε να λειτουργεί στις 5:21 μ.μ., αφήνοντας τους μαθητές εγκλωβισμένους σε ύψος περίπου 30 μέτρων.
  • Η εταιρεία Landry’s Inc. επιβεβαίωσε ότι το παιχνίδι παρουσίασε δυσλειτουργία, αλλά ακινητοποιήθηκε ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί να κάνει σε μια τέτοια κατάσταση.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια οκτώ μαθητών, οι οποίοι διασώθηκαν από τα σωστικά συνεργεία αφού παρέμειναν εγκλωβισμένοι για ώρες στο τρενάκι (roller coaster) «Iron Shark» του λούνα παρκ Pleasure Pier στο Γκάλβεστον του Τέξας, το απόγευμα της Πέμπτης τοπική ώρα.

Σύμφωνα με το ABC7News, ο αρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Γκάλβεστον, Μάικ Βαρέλα Τζούνιορ, δήλωσε ότι στις 5:37 μ.μ. οι πυροσβέστες έλαβαν κλήση για οκτώ αναβάτες που είχαν εγκλωβιστεί στο συγκεκριμένο τρενάκι.


Η σχολική περιφέρεια του Χιούστον (HISD) επιβεβαίωσε ότι οι οκτώ επιβαίνοντες ήταν μαθητές, οι οποίοι συμμετείχαν σε σχολική εκδρομή που διοργάνωσαν τα σχολεία Energized for STEM Academy Middle School και STEM Academy High School.

Το βράδυ της Πέμπτης, η HISD εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε μεταξύ άλλων: «Είμαστε ευγνώμονες που όλοι οι μαθητές, το προσωπικό και οι συνοδοί είναι ασφαλείς. Η διοίκηση του σχολείου βρίσκεται σε απευθείας επαφή με τις οικογένειες όλων των μαθητών που συμμετείχαν στην εκδρομή».

Το δίκτυο Eyewitness News εξέτασε βίντεο από τη ζωντανή κάμερα που διαθέτει στο Γκάλβεστον και διαπίστωσε ότι το παιχνίδι σταμάτησε να λειτουργεί στις 5:21 μ.μ.

Το «Iron Shark», το οποίο βρίσκεται πάνω στην προβλήτα, είναι το ψηλότερο τρενάκι του πάρκου και διαθέτει έναν κατακόρυφο λόφο ανέλκυσης ύψους περίπου 30 μέτρων.

Η επιχείρηση διάσωσης

Πλάνα από το ελικόπτερο SkyEye13 έδειξαν ότι το θεματικό πάρκο παρέμεινε κλειστό κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης.

Για τις ανάγκες της επιχείρησης, το ειδικό όχημα Tower 1 της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Γκάλβεστον κατέλαβε χώρο πάνω στην προβλήτα, επιτρέποντας στους διασώστες να προσεγγίσουν τους εγκλωβισμένους και να ολοκληρώσουν τη διάσωση.

Η επίσημη θέση της εταιρείας

Η εταιρεία Landry’s Inc., στην οποία ανήκει το Pleasure Pier, επιβεβαίωσε ότι το παιχνίδι παρουσίασε δυσλειτουργία, αλλά ακινητοποιήθηκε ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί να κάνει σε μια τέτοια κατάσταση.

Σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρεται: «Η προσοχή μας στράφηκε αμέσως στην ασφάλεια των επισκεπτών μας. Ως εκ τούτου, επικοινωνήσαμε με την Πυροσβεστική Υπηρεσία για να βοηθήσει, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι επισκέπτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το παιχνίδι. Θα πραγματοποιηθεί ενδελεχής επιθεώρηση του παιχνιδιού προτού τεθεί ξανά σε λειτουργία».

