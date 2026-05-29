Κομήτης «ποζάρει» πάνω από βουνό της Νέας Ζηλανδίας – Θα τον ξαναδούμε σε 170.000 χρόνια

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Μια συγκλονιστική φωτογραφία που κάνει τον γύρο των social media καταγράφει έναν σπάνιο κομήτη να περνά πάνω από ένα εμβληματικό βουνό της Νέας Ζηλανδίας, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα με φόντο τον Γαλαξία μας.

Ο κομήτης, που φέρει την ονομασία C/2025 R3 PANSTARRS, ταξίδευε αργά από τις παρυφές του Ηλιακού Συστήματος προς τη Γη, αφότου εντοπίστηκε για πρώτη φορά πέρυσι.

Κατά τη διάρκεια του Απριλίου, κόσμησε τους ουρανούς του βορείου ημισφαιρίου, ενώ νωρίτερα αυτόν τον μήνα οι κάτοικοι της Νέας Ζηλανδίας, της Αυστραλίας και της Νότιας Αφρικής είχαν ένα παράθυρο δύο εβδομάδων για να τον εντοπίσουν κατά την τροχιά του γύρω από τον ήλιο, αναφέρει η Daily Mail.

Ο κομήτης, ο οποίος εμφανίστηκε ως μια μπλε-πράσινη σφαίρα με θολή ουρά, ήταν ορατός μόνο μέσω τηλεσκοπίου, κιαλιών ή φωτογραφικού φακού.

Οι αστρονόμοι εκτιμούν ότι, μόλις προσπεράσει τη Γη, ο C/2025 PANSTARRS ενδέχεται να μην επιστρέψει για τα επόμενα 170.000 χρόνια.

Ο Τζον Αοράκι από το αστεροσκοπείο Te Whatu Stardome στο Όκλαντ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Όποτε τους εντοπίζουμε, είναι η πρώτη φορά που τους βλέπουμε, και είναι επίσης η μοναδική φορά που θα τους δούμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας».

Έτσι, οι λάτρεις του ουρανού είχαν στη διάθεσή τους ελάχιστες εβδομάδες για να απαθανατίσουν το τέλειο στιγμιότυπο — και ένας φωτογράφος τα κατάφερε με απόλυτη επιτυχία.

Το χρονικό της εντυπωσιακής λήψης

Ο χρήστης του Instagram @galactic_kiwi μοιράστηκε στη σελίδα του μια καθηλωτική φωτογραφία που δείχνει τον κομήτη να περνά πάνω από το όρος Ταρανάκι της Νέας Ζηλανδίας, το δεύτερο ψηλότερο βουνό στο Βόρειο Νησί της χώρας.

View this post on Instagram A post shared by Evan McKay (@galactic_kiwi)



Εξηγώντας τη διαδικασία πίσω από την εντυπωσιακή λήψη, ο φωτογράφος ανέφερε: «Έκανα ένα σύντομο ταξίδι για να αποτυπώσω τον Ωρίωνα να δύει πάνω από το εκπληκτικό όρος Ταρανάκι, ντυμένο με ένα πρώτο απαλό στρώμα χιονιού. Ο κομήτης C/2025 R3 PANSTARRS είναι ορατός στον ουρανό, αν και είχε μετατοπιστεί από την προηγούμενη ημέρα. Αυτή τη φορά, η τροχιά του διχοτομεί τέλεια το αστέρι Σαΐφ».

View this post on Instagram A post shared by Evan McKay (@galactic_kiwi)

Για να πετύχει αυτό το αποτέλεσμα, ο φωτογράφος Evan McKay χρησιμοποίησε εξελιγμένες τεχνικές, συνδυάζοντας τις κανονικές έγχρωμες λήψεις του τοπίου με ειδικά φίλτρα που «αιχμαλωτίζουν» το αόρατο στο μάτι κοσμικό φως.

Όπως εξήγησε ο ίδιος: «Συνδύασα δεδομένα πλήρους χρώματος που καταγράφηκαν μαζί με το βουνό, με δεδομένα διπλής ζώνης (duoband) για να αναδείξω την εκπομπή H-alpha σε όλη την περιοχή. Μου αρέσει ιδιαίτερα το πόσο καθαρά αναδύθηκε το Νεφέλωμα της Κεφαλής του Αλόγου (Horsehead Nebula) στην τελική εικόνα».

«Η λάμψη που φωτίζει τις πλαγιές προέρχεται από το καταφύγιο Manganui Lodge στα αριστερά και το καταφύγιο Tahurangi Lodge στα δεξιά».

Τα «αρχέγονα δομικά στοιχεία» του Ηλιακού Συστήματος

Ο κομήτης θεωρείται ότι προέρχεται από μια περιοχή που ονομάζεται Νέφος του Όορτ (Oort Cloud), η οποία βρίσκεται έτη φωτός μακριά από τη Γη, πέρα από τον Πλούτωνα.

Ο πρώτος άνθρωπος που εντόπισε το ουράνιο σώμα τον Σεπτέμβριο του 2025 ήταν ο Γιούντις Ραμαντζούλου, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Χαβάης.

«Ασχολούμαστε κυρίως με αστεροειδείς και όταν βλέπουμε κάτι που είναι ασυνήθιστο, είναι πάντα λίγο συναρπαστικό», είχε δηλώσει.

Ο Ραμαντζούλου εξήγησε στους New York Times ότι οι κομήτες αποτελούν «αρχέγονα δομικά στοιχεία» του Ηλιακού Συστήματος.

«Μας δίνουν στοιχεία για το πώς ήταν το Ηλιακό μας Σύστημα όταν πρωτοσχηματίστηκε, και μπορούμε να μάθουμε πώς έχει εξελιχθεί αυτό με την πάροδο του χρόνου», εξήγησε.