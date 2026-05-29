Λάος: Συνεχίζεται το «θρίλερ» με τη διάσωση των 5 εγκλωβισμένων χωρικών σε ορυχείο χρυσού – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Οι πέντε χωρικοί που εντοπίστηκαν ζωντανοί σε σπήλαιο στο Λάος, μια εβδομάδα αφότου παγιδεύτηκαν, παραμένουν ακόμη εγκλωβισμένοι υπογείως, καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πολυήμερη και δυνητικά θανατηφόρα επιχείρηση διάσωσης.

Εξειδικευμένοι δύτες εντόπισαν τους πέντε άνδρες ζωντανούς την Τετάρτη, συγκεντρωμένους σε ένα στενό πέρασμα περίπου 300 μέτρα από την έξοδο του σπηλαίου.

Race Against Time: Hero Diver from Thai Cave Rescue Battles Flooded Tunnels to Save 7 Trapped Laos Gold Miners. In the remote jungles of central Laos, a desperate rescue operation is underway for seven artisanal gold miners trapped nearly a week in a flooded, hand-dug mine after… pic.twitter.com/pCkoTKF5CO — JAS (@JasADRxquisites) May 27, 2026



Ωστόσο, δεν έχει καταστεί ακόμα δυνατός ο απεγκλωβισμός τους λόγω των πλημμυρών, του κινδύνου κατάρρευσης και άλλων υπόγειων κινδύνων.

Την ίδια ώρα, η τύχη ακόμη δύο ατόμων που είχαν εισέλθει μαζί τους στο σπήλαιο παραμένει άγνωστη.

Οι επτά άνδρες παγιδεύτηκαν στις 20 Μαΐου μέσα στο σπήλαιο, το οποίο βρίσκεται στην κεντρική επαρχία Σαϊσομπούν, βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Βιεντιάν.

Οι άνδρες αναζητούσαν χρυσό, αλλά αποκλείστηκαν όταν οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν ξαφνική πλημμύρα, φράζοντας την έξοδο.

«Αγώνας δρόμου ενάντια στον χρόνο»

Ο Φινλανδός δύτης Μίκο Πάασι, ο οποίος εντόπισε τους άνδρες μαζί με τον Ταϊλανδό σύντροφό του στην κατάδυση, Νορασέντ Παλασίνγκ, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι διασώστες δίνουν «μάχη με τον χρόνο» μέσα στο σπήλαιο, το οποίο χαρακτήρισε «εγκαταλελειμμένο ορυχείο χρυσού».

Thai rescuer Norrased Palasing & Finnish diver Mikko Paasi have located 5 of the 7 Lao villagers trapped inside a flooded mine cave in Xaysomboun Province, central Laos, after a week-long operation. Rescue efforts are ongoing to extract the survivors and locate the remaining two. pic.twitter.com/kb5ZEiBa32 — PR Thai Government (@prdthailand) May 29, 2026



«Οι πέντε επιζώντες βρίσκονται ακόμα στον τελικό θάλαμο, όλοι τους υγιείς και με καλή ψυχολογία, αλλά η ανάσυρση είναι ακόμα μπροστά μας και δεν πρόκειται να είναι εύκολη», δήλωσε.

«Πρέπει να βουτήξουμε αμέσως πίσω και να φέρουμε στους μεταλλωρύχους περισσότερες προμήθειες για να ανακτήσουν δυνάμεις και να προετοιμαστούν για τον δρόμο της εξόδου».

Καθώς αναμένονται νέες βροχοπτώσεις, ο Ταϊλανδός διασώστης Κενγκκάντ Μπονγκαουόνγκ ανέφερε την Πέμπτη ότι οι ομάδες κάνουν τα αδύνατα δυνατά για την άντληση των υδάτων από το σπήλαιο.



«Αν καταφέρουμε να αντλήσουμε πολύ νερό απόψε, θα ξεκινήσουμε την ανάσυρση απόψε», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αλλά αν κριθεί πολύ επικίνδυνο έπειτα από σχετική αξιολόγηση, θα το επανεξετάσουμε».

Ένα εξαιρετικά εχθρικό περιβάλλον

Ακόμη και η πρόσβαση στην τοποθεσία αποτελεί τεράστια πρόκληση, όπως εξήγησε ο Πάασι.

«Το περιβάλλον είναι εξαιρετικά απομακρυσμένο και εχθρικό, ξεκινώντας με ένα μονοπάτι 4 χιλιομέτρων μέσα στη ζούγκλα μέχρι το σημείο. Όταν βρεθείς μέσα στο ορυχείο, πρέπει να πλοηγηθείς σε εκατοντάδες μέτρα συνεχών στενώσεων, πλημμυρισμένων υδάτων, κινδύνων κατάρρευσης και υψηλού ρίσκου μολυσμένης ποιότητας του αέρα», εξήγησε.

Μέχρι στιγμής, οι διασώστες έχουν διανοίξει δρόμο πρόσβασης, έχουν εγκαταστήσει συστήματα ροής αέρα, αντλίες νερού, καθώς και σύνδεση WiFi στον πρώτο θάλαμο του συμπλέγματος σπηλαίων.

Το σύστημα του σπηλαίου, το οποίο βρίσκεται σε μια απομακρυσμένη ορεινή περιοχή, εκτείνεται βαθιά κάτω από τη γη, διαθέτοντας πολλαπλά επίπεδα και στενές σήραγγες.

Το πρωί της Πέμπτης, η βροχή έστειλε επιπλέον χώμα και νερό στο εσωτερικό του, σύμφωνα με έναν υπάλληλο logistics, εταιρείας του Λάος που παρέχει οχήματα για την υποστήριξη της επιχείρησης.

Ο ίδιος, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε: «Αν δεν βρέξει πάρα πολύ ακόμα, ίσως μπορέσουν να τους βγάλουν σήμερα. Αν όμως έρθει εντονότερη βροχή, θα μπορούσε να πάρει μερικές ημέρες παραπάνω».

«Το ηθικό βελτιώθηκε χθες. Ο κόσμος είναι χαρούμενος και αισιόδοξος σήμερα, μετά τον εντοπισμό των πέντε ανθρώπων».

The clock is ticking in a race to save miners in a flooded cave in Laos. pic.twitter.com/Dpx92Yqlww — ABC News (@ABC) May 28, 2026



Στην είσοδο του σπηλαίου βρίσκονται σε ετοιμότητα περισσότερα από 20 άτομα, ανάμεσα στα οποία ντόπιοι χωρικοί, διασωστικές ομάδες και εργαζόμενοι υποστήριξης.

Διεθνής κινητοποίηση

Ξένοι διασώστες -συμπεριλαμβανομένων δύο δυτών που είχαν συμμετάσχει στη δραματική επιχείρηση διάσωσης μιας εφηβικής ομάδας ποδοσφαίρου σε πλημμυρισμένο σπήλαιο στην Ταϊλάνδη το 2018- ενώθηκαν αυτή την εβδομάδα με εθελοντές από το Λάος, έπειτα από αίτημα των τοπικών ομάδων για εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό.

Rescuers are crawling through pitch-black, flooded tunnels in Laos in a desperate race to reach seven gold miners trapped deep inside a collapsing cave system for nearly a week. @CBSMattGutman reports that some passages are so tight divers must exhale just to squeeze through. pic.twitter.com/pzu65gX22f — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) May 26, 2026



Ο Κενγκκάντ ανέφερε ότι ένας Μαλαισιανός δύτης σπηλαίων είναι από τους τελευταίους ξένους που ενσωματώθηκαν στην επιχείρηση.

Επιπλέον, πρόσθετοι δύτες από την Ιαπωνία, τη Γαλλία, την Ινδονησία και την Ταϊλάνδη αναμένονταν να φτάσουν την Παρασκευή, προκειμένου, όπως σημειώνεται, «να προλάβουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου από το επιπλέον νερό της βροχής που αναμένεται να εισρεύσει αύριο».