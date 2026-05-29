Έκρηξη πυραύλου New Glenn της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμής στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ

  • Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο διαστημικό κέντρο του Ακρωτηρίου Κανάβεραλ, στη Φλόριντα, κατά τη διάρκεια δοκιμής του πυραύλου New Glenn της Blue Origin.
  • Η εταιρεία ανέφερε σε σύντομη ανακοίνωσή της ότι σημειώθηκε «απρόοπτο συμβάν» κατά τη διάρκεια της δοκιμής, προσθέτοντας πως «όλο το προσωπικό έχει καταμετρηθεί και είναι ασφαλές».
  • Ο ιδρυτής της Blue Origin, Τζεφ Μπέζος, δήλωσε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να προσδιοριστούν τα αίτια του συμβάντος, τονίζοντας πως «θα ξαναχτίσουμε ό,τι χρειάζεται ανακατασκευή και θα επιστρέψουμε στις πτήσεις».

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο διαστημικό κέντρο του Ακρωτηρίου Κανάβεραλ, στη Φλόριντα, κατά τη διάρκεια δοκιμής του πυραύλου New Glenn της Blue Origin.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο πύραυλος εξερράγη ενώ βρισκόταν στη βάση εκτόξευσης, κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων. Η εταιρεία ανέφερε σε σύντομη ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα X ότι σημειώθηκε «απρόοπτο συμβάν» κατά τη διάρκεια της δοκιμής, προσθέτοντας πως «όλο το προσωπικό έχει καταμετρηθεί και είναι ασφαλές».

Ο ιδρυτής της Blue Origin, Τζεφ Μπέζος, δήλωσε ότι όλο το προσωπικό είναι ασφαλές και έχει καταμετρηθεί, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της δοκιμής του New Glenn.

Ο ίδιος ανέφερε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να προσδιοριστούν τα αίτια του συμβάντος. Η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία διερεύνησης.

«Πολύ δύσκολη μέρα, αλλά θα ξαναχτίσουμε ό,τι χρειάζεται ανακατασκευή και θα επιστρέψουμε στις πτήσεις. Αξίζει τον κόπο», δήλωσε ο Τζεφ Μπέζος.

