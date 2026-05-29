Έκρηξη πυραύλου New Glenn της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμής στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο διαστημικό κέντρο του Ακρωτηρίου Κανάβεραλ, στη Φλόριντα, κατά τη διάρκεια δοκιμής του πυραύλου New Glenn της Blue Origin.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο πύραυλος εξερράγη ενώ βρισκόταν στη βάση εκτόξευσης, κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων. Η εταιρεία ανέφερε σε σύντομη ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα X ότι σημειώθηκε «απρόοπτο συμβάν» κατά τη διάρκεια της δοκιμής, προσθέτοντας πως «όλο το προσωπικό έχει καταμετρηθεί και είναι ασφαλές».

BREAKING: Blue Origin’s New Glenn rocket explodes on launch pad in Cape Canaveral, Florida pic.twitter.com/FbcxMqJ2b1 — World Source News (@Worldsource24) May 29, 2026

Ο ιδρυτής της Blue Origin, Τζεφ Μπέζος, δήλωσε ότι όλο το προσωπικό είναι ασφαλές και έχει καταμετρηθεί, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της δοκιμής του New Glenn.

Ο ίδιος ανέφερε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να προσδιοριστούν τα αίτια του συμβάντος. Η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία διερεύνησης.

«Πολύ δύσκολη μέρα, αλλά θα ξαναχτίσουμε ό,τι χρειάζεται ανακατασκευή και θα επιστρέψουμε στις πτήσεις. Αξίζει τον κόπο», δήλωσε ο Τζεφ Μπέζος.