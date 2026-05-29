Η Κατερίνα Λιόλιου για τον σύντροφό της: Δεν με ζηλεύει – Τον ταλαιπωρώ, αλλά πιστεύει περισσότερο σε μένα

Η Κατερίνα Λιόλιου μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, «Ενώπιος Ενωπίω», για τη διαχείριση της δημοσιότητας, τη σχέση με τον σύντροφό της και τη στάση της απέναντι στη ζήλια και τα προσωπικά δεδομένα.

Η τραγουδίστρια ανέφερε ότι η επαγγελματική της πορεία εξελίχθηκε σταδιακά και ότι η σταθερή ομάδα των συνεργατών της τη βοήθησε να κρατήσει τις ισορροπίες της. «Επειδή έγινε πολύ σιγά, πολύ αργά η εξέλιξη στη δική μου περίπτωση, δεν μπορώ να σου πω ότι αντιλαμβάνομαι μεγάλες διαφορές. Γιατί, πρώτον, έχω την ίδια ομάδα συνεργατών πολλά χρόνια. Δηλαδή, ανεβήκαμε μαζί. Οπότε, αυτοί οι άνθρωποι με βοηθούν στο να μένω σε μια κατάσταση σταθερή. Δεν ένιωσα ποτέ αυτό που λέμε ότι καβάλησα το καλάμι μου. Δεν το έχω αισθανθεί καθόλου. Και, επίσης, είμαι πάρα πολύ τυχερή, γιατί έχω και έναν εξαιρετικό σύντροφο, με τον οποίο εργαζόμαστε και μαζί από το πρωί μέχρι το βράδυ».

Σε ερώτηση αν ο σύντροφός της την προσγειώνει, η Κατερίνα Λιόλιου απάντησε: «Ναι, πολύ», ενώ όταν ρωτήθηκε αν τον ταλαιπωρεί, η ίδια είπε: «Ναι, τον ταλαιπωρώ στα φυσιολογικά πλαίσια ενός ζευγαριού».

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στη συνεργασία τους σε επαγγελματικό επίπεδο. Η ίδια εξήγησε ότι δεν θεωρεί πως αξιοποιεί την προσωπική τους σχέση για να διεκδικεί περισσότερα από εκείνον στη δουλειά. «Όχι, δεν είμαι αρκετά απαιτητική. Όχι. Θεωρώ ότι εκείνος είναι περισσότερο απαιτητικός στο επαγγελματικό επίπεδο απ’ ό,τι εγώ και έχει περισσότερες προσδοκίες από μένα σε σχέση με αυτές που έχω εγώ από τον εαυτό μου. Οπότε… Όχι, δεν θεωρώ ότι εκμεταλλεύομαι, σε εισαγωγικά, τη σχέση μας και την άνεση που έχω για να απαιτώ περισσότερα στη δουλειά. Εκείνος πιστεύει πολύ περισσότερο σε μένα απ’ ό,τι εγώ η ίδια στον εαυτό μου».

Η Κατερίνα Λιόλιου σημείωσε ότι οι διαφωνίες τους προκύπτουν κυρίως μέσα από την επαγγελματική τους συνεργασία και αφορούν ζητήματα της δουλειάς. «Δεν χρειάζεται τηλέφωνο. Είμαστε εκεί, του το λέω εκείνη την ώρα. Αλλά το καλό είναι ότι το θέμα λύνεται. Έχουμε τις διαφωνίες μας, εννοείται. Αλλά είναι σε επαγγελματικό επίπεδο. Δηλαδή, μπορεί να τσακωνόμαστε μία ολόκληρη μέρα για το ποιο είναι το σωστό τραγούδι να βγει, για το αν η σκηνοθεσία είναι ωραία ή τα φώτα είναι σωστά».

Η τραγουδίστρια μίλησε και για τη ζήλια στη σχέση της. Η ίδια ανέφερε ότι από την πλευρά του συντρόφου της δεν υπάρχει ζήλια, ενώ περιέγραψε εκείνον ως έναν άνθρωπο που τη θαυμάζει. «Είμαστε από τα ζευγάρια που… Η αλήθεια είναι, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής, ότι από τη μεριά του δεν υπάρχει καθόλου ζήλια. Με θαυμάζει πολύ, ναι. Θεωρώ ότι είναι… είναι κουλ. Είναι κουλ. Εγώ, εντάξει, λίγο περισσότερο διεκδικητική, αλλά θεωρώ ότι σε αυτό το…».

Σε ερώτηση αν έχει ψάξει ποτέ κινητό, η Κατερίνα Λιόλιου απάντησε αρνητικά και τόνισε ότι σέβεται τα προσωπικά δεδομένα. «Ποτέ. Θεωρώ ότι τα προσωπικά δεδομένα… Τα σέβομαι. Δεν θα το έκανα, όχι, ποτέ. Σε αυτόν τον τομέα υπάρχει υγεία. Ευτυχώς, ακόμα».

Η ίδια εξήγησε ότι θεωρεί την παραβίαση της προσωπικής σφαίρας σημαντικό ζήτημα, όχι μόνο σε σχέση με το κινητό, αλλά και με πιο προσωπικά αντικείμενα. «Αλήθεια, έχω θέμα με αυτό. Όπως δεν θα ήθελα και εμένα να μου ψάξουν το κινητό. Εγώ έχω θέμα να μου ανοίξεις το τετράδιο με τις σημειώσεις μου. Όχι το κινητό. Δηλαδή, που θα σημειώσω από τη λίστα του σούπερ μάρκετ μέχρι ένα τηλέφωνο που θα πάρω. Είναι μια παραβίαση. Μα μετά δεν μένει και κάτι προσωπικό. Και στην εποχή που ζούμε, που δεν υπάρχει κανένα προσωπικό δεδομένο πλέον. Τα μοιραζόμαστε και όλα μόνοι μας, άλλωστε, από τα social media».