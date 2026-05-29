ΗΠΑ: Οκτώ νεκροί από κατάρρευση δεξαμενής χημικών σε χαρτοβιομηχανία στην Ουάσινγκτον

Στους οκτώ ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση δεξαμενής χημικών σε χαρτοβιομηχανία στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, στις ΗΠΑ, ενώ οι επιχειρήσεις ανάκτησης θυμάτων συνεχίζονται. Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι έξι από τους εννέα εργαζομένους που αγνοούνταν εντοπίστηκαν νεκροί, ενώ οι υπόλοιποι τρεις εξακολουθούν να αγνοούνται και θεωρείται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Τρίτη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Nippon Dynawave Packaging Co., όταν δεξαμενή χωρητικότητας περίπου 900.000 γαλονιών, η οποία περιείχε τη χημική ουσία «λευκό υγρό», κατέρρευσε λίγο μετά τις 07:15 το πρωί, τοπική ώρα, δηλαδή στις 17:15 ώρα Ελλάδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι διασώστες εντόπισαν τις σορούς των έξι εργαζομένων κοντά στον χώρο διαλείμματος του προσωπικού. Οι Αρχές ανέφεραν ότι η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αλλαγής βάρδιας, γεγονός που εξηγεί γιατί πολλοί εργαζόμενοι βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στο συγκεκριμένο σημείο.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τετάρτη, ο κυβερνήτης της πολιτείας της Ουάσινγκτον, Μπομπ Φέργκιουσον, χαρακτήρισε το περιστατικό ως «τη φονικότερη βιομηχανική τραγωδία στη σύγχρονη ιστορία της πολιτείας της Ουάσινγκτον».

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από το δυστύχημα, μεταξύ των οποίων και ένας πυροσβέστης. Οι διασώστες μετέφεραν τους τραυματίες σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ ορισμένοι διακομίστηκαν στο εξειδικευμένο Κέντρο Εγκαυμάτων του Όρεγκον.

Οι επιχειρήσεις ανάκτησης θυμάτων καθυστέρησαν αρχικά, καθώς οι Αρχές εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες για τη στατικότητα και τη δομική ακεραιότητα της δεξαμενής που υπέστη ζημιές. Η δεξαμενή ήταν περισσότερο από μισογεμάτη τη στιγμή της κατάρρευσης, ενώ η επιθεώρηση έδειξε ότι στο εσωτερικό της παρέμεναν περίπου 25.000 γαλόνια χημικού προϊόντος.

Οι Αρχές διαπίστωσαν στη συνέχεια ότι η δεξαμενή είχε σταθεροποιηθεί. Η εξέλιξη αυτή επέτρεψε στα συνεργεία διάσωσης και ανάκτησης να καταρτίσουν σχέδιο για την ασφαλή απομάκρυνσή της και να συνεχίσουν τις έρευνες στον χώρο του δυστυχήματος.

Οι σοροί που ανακτώνται από το σημείο μεταφέρονται στο Γραφείο Ιατροδικαστή της κομητείας Κάουλιτζ, όπου θα γίνει η διαδικασία ταυτοποίησης και θα ενημερωθούν οι οικογένειες των θυμάτων. Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης της δεξαμενής βρίσκονται σε εξέλιξη.