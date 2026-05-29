Φρίκη στη Ρώμη: 32χρονη απήχθη και βιαζόταν ομαδικά επί τρεις ημέρες – Πέντε συλλήψεις και 11 απελάσεις

Μια εφιαλτική περιπέτεια έζησε μια 32χρονη γυναίκα από την Κολομβία σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Ρώμη, όπου κρατήθηκε παρά τη θέλησή της, ναρκώθηκε, δέχθηκε απειλές για τη ζωή της και υπέστη ομαδικό βιασμό επί τρεις ημέρες.

Όπως μεταδίδει το ιταλικό πρακτορείο Ansa, η γυναίκα κατάφερε τελικά να δραπετεύσει γυμνή στον δρόμο και να ζητήσει βοήθεια από έναν περαστικό, ο οποίος κάλεσε τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Για την υπόθεση, η Κρατική Αστυνομία της Ρώμης συνέλαβε 5 άνδρες ως υπόπτους για ομαδικό βιασμό, με το κατηγορητήριο να είναι επιβαρυμένο λόγω του ότι εκμεταλλεύτηκαν την ανυπεράσπιστη κατάσταση του θύματος.

Παράλληλα, εκδόθηκαν αποφάσεις απέλασης για 11 ακόμη άτομα, υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ, οι οποίοι μεταφέρθηκαν και κρατούνται σε Κέντρα Παραμονής για Απέλαση (CPR) στην Πόντε Γκαλέρια, στο Παλάτσο Σαν Τζερβάσιο και στο Μπάρι.

Το χρονικό της απαγωγής και η κακοποίηση

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς του 4ου Τμήματος της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας, όλα ξεκίνησαν στις 19 Μαΐου.

Η 32χρονη, η οποία είχε φτάσει στη Ρώμη περίπου δέκα ημέρες νωρίτερα, προσεγγίστηκε από έναν άνδρα έξω από ένα εστιατόριο όπου είχε περάσει το βράδυ της, και του ζήτησε να αγοράσει μια δόση χασίς.

Αφού πείστηκε να τον ακολουθήσει για να ολοκληρωθεί η παράδοση, περπάτησε μαζί του για περίπου 30 λεπτά μέχρι που έφτασαν σε ένα βαν.

Εκεί, εξαναγκάστηκε με τη βία να επιβιβαστεί στο όχημα και μεταφέρθηκε σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Via Cesare Tallone.

L’inferno del palazzo a via Tallone, armi, droga e clandestini: “Qui spacciano di tutto” https://t.co/ThJvbfYmnb pic.twitter.com/bUozHQOzxA — Repubblica Roma (@rep_roma) May 29, 2026



Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε ο εφιάλτης της.

«Η γυναίκα, η οποία κρατούνταν παρά τη θέλησή της μέσα σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο, φέρεται να εξαναγκάστηκε να υποστεί επανειλημμένες σεξουαλικές επιθέσεις από πολλαπλά άτομα», ανέφεραν οι αρχές.

«Τα άτομα αυτά, τα οποία ταυτοποιήθηκαν ως οι πέντε συλληφθέντες, φέρεται να εναλλάσσονταν κατά τη διάρκεια 36 ωρών, σε ένα πλαίσιο κακοποίησης και απειλών, επιβαρυμένο από την υποτιθέμενη αλλοιωμένη κατάσταση που προκλήθηκε από τη χορήγηση ναρκωτικών ουσιών στο θύμα, μια περίσταση που συνέβαλε στον περιορισμό της ικανότητάς της να αντιδράσει και την εμπόδισε να διαφύγει».

È stata rinchiusa per tre giorni in uno stabile abbandonato di via Cesare Tallone, in zona Prenestina a Roma, dove sarebbe stata costretta a subire ripetute violenze sessuali di gruppo da parte di più uomini, anche sotto minaccia di morte. Secondo la ricostruzione degli… pic.twitter.com/ziJQw8vqXc — Repubblica (@repubblica) May 28, 2026



Μόνο στο τέλος της τρίτης ημέρας, και μάλιστα στην κορύφωση μιας ακόμη επίθεσης, η γυναίκα κατάφερε να αποδράσει ημίγυμνη και να καλέσει σε βοήθεια, αναφέρει το Ansa.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Casilino, όπου οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε τεκμηρίωσαν σαφή σημάδια βίας, καθώς και μια «αλλοιωμένη κατάσταση» που αποδίδεται στη χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Η αστυνομική επιχείρηση και οι συλλήψεις

Η έρευνα, την οποία διενήργησαν οι ανακριτές του 4ου Τμήματος της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας υπό τον συντονισμό της Εισαγγελίας του Δικαστηρίου της Ρώμης, ξεκίνησε αμέσως μετά την καταγγελία του θύματος και τις πληροφορίες που η ίδια παρείχε.

Αφού εντόπισαν το κτίριο που θεωρήθηκε ως ο τόπος της καταγγελλόμενης βίας, οι αρχές πραγματοποίησαν έφοδο στο εγκαταλελειμμένο συγκρότημα, με σκοπό τόσο τη συλλογή στοιχείων χρήσιμων για την αναπαράσταση των γεγονότων, όσο και την ταυτοποίηση των ατόμων που, με οποιαδήποτε ιδιότητα, βρίσκονταν εντός της εγκατάστασης.



Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκαν 22 πολίτες χωρών εκτός ΕΕ που διέμεναν παράνομα στην Ιταλία, οι οποίοι και οδηγήθηκαν στα γραφεία της αστυνομίας.

Έπειτα από περαιτέρω έρευνες, για τους 11 από αυτούς εκδόθηκαν εντάλματα απέλασης.

Ανάμεσα στα άτομα που υποβλήθηκαν σε διαδικασία ταυτοποίησης ήταν και οι πέντε άνδρες, τους οποίους το θύμα αναγνώρισε στη συνέχεια, ως τους δράστες της βίας και της σεξουαλικής κακοποίησης που υπέστη κατά τη διάρκεια των τριών ημερών του εγκλεισμού της.

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση των ευθυνών όλων των κατηγορουμένων, συμπεριλαμβανομένων των αδικημάτων που σχετίζονται με την παράνομη στέρηση της ελευθερίας, καθώς και την κλοπή των προσωπικών αντικειμένων του θύματος, μεταξύ των οποίων τα έγγραφα ταυτοποίησής της και το κινητό της τηλέφωνο.