Πανελλήνιες 2026: Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη – «Πιστέψτε στον εαυτό σας, μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία»

Μήνυμα στήριξης προς τους υποψηφίους των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2026 έστειλε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα. Ο ίδιος κάλεσε τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους, να μπουν στις αίθουσες με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νηφαλιότητας σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Σήμερα ξεκινούν οι Πανελλαδικές εξετάσεις. Είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από εμένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι’ αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτές τις μέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον εσείς ή η οικογένειά σας, δημιουργήσαμε τη δωρεάν 24ωρη γραμμή στήριξης «1550» με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας, για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτή την τόσο απαιτητική περίοδο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε και μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλες και σε όλους».