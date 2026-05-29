Πανελλήνιες 2026: Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη – «Πιστέψτε στον εαυτό σας, μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία»

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μήνυμα στήριξης προς τους υποψηφίους των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2026 έστειλε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, καλώντας τους να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους και να μπουν στις αίθουσες με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία.
  • Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη δωρεάν 24ωρη γραμμή στήριξης «1550» με ψυχολόγους και ειδικούς, για όσους μαθητές ή οι οικογένειές τους νιώσουν άγχος ή πίεση.
  • Τέλος, τους προέτρεψε: «Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε και μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλες και σε όλους».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Μήνυμα στήριξης προς τους υποψηφίους των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2026 έστειλε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα. Ο ίδιος κάλεσε τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους, να μπουν στις αίθουσες με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νηφαλιότητας σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία.

Πανελλήνιες: Πρεμιέρα σήμερα, με Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τους μαθητές των ΓΕΛ – Τι ισχύει για τα κινητά

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Σήμερα ξεκινούν οι Πανελλαδικές εξετάσεις. Είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από εμένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι’ αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτές τις μέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον εσείς ή η οικογένειά σας, δημιουργήσαμε τη δωρεάν 24ωρη γραμμή στήριξης «1550» με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας, για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτή την τόσο απαιτητική περίοδο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε και μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλες και σε όλους».

Πανελλήνιες: Το μήνυμα του Δημήτρη Κουτσούμπα στους μαθητές – «Τα όνειρά σας δεν χωράνε σε μια βαθμολογία»
@kyriakosmitsotakis_Σήμερα ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους!♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ