Επίδομα παιδιού: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Πότε θα δοθεί η τρίτη δόση και τι θα αλλάξει στην πληρωμή

Από σήμερα έως και τις 10 Ιουλίου 2026 στις 6μμ μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 νέα αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού από τον ΟΠΕΚΑ ή για την τροποποίηση των υφιστάμενων του έτους 2026.

Οι αιτήσεις για το επίδομα παιδιού μπορούν να υποβληθούν είτε στο https://www.idika.gr/epidomapaidiou/ είτε στο https://opeka.gr/oikogeneia/epidoma-paidiou-a21/ilektronikes-ypiresies/ με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Οι αιτήσεις

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι: η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο – καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,

η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Τρίτη διμηνιαία δόση του επιδόματος παιδιού 2026: Πότε θα δοθεί και τι αλλάζει

Την Παρασκευή, 31 Ιουλίου του 2026 αναμένεται να καταβληθεί η τρίτη διμηνιαία δόση (Μαΐου – Ιουνίου) του επιδόματος παιδιού για το 2026 στους δικαιούχους με βάση τη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2025 και όχι σύμφωνα με το φορολογικό έτος 2024 που ίσχυε στις προηγούμενες δόσεις.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως, oι δικαιούχοι για να λάβουν το επίδομα θα πρέπει να υποβάλουν έως τις 15 Ιουλίου του τρέχοντος τη φορολογική δήλωση Ε1 του 2026, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα χάσουν τα χρήματα τους μέχρι να γίνει η σχετική προσαρμογή.