Βόλος: Με μηνιγγίτιδα στο νοσοκομείο μία 30χρονη λεχώνα – Νοσηλεύεται σε απομόνωση

Στο Νοσοκομείο Βόλου νοσηλεύεται μία 30χρονη λεχώνα, η οποία προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα.

Η μητέρα ενός βρέφους μόλις 21 ημερών δεν αισθανόταν καλά, ενώ είχε πόνους και ανέβασε πυρετό, με αποτέλεσμα να σπεύσει στο νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί την υπέβαλαν σε όλες τις εξετάσεις, ενώ προχώρησαν και σε παρακέντιση, προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς της συμβαίνει.

Η διάγνωση, σύμφωνα με το magnesianews.gr, ήταν μηνιγγίτιδα και πλέον αναμένονται οι εξειδικευμένες εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για ιογενούς ή μικριοβιακής μορφής.

Η 30χρονη λεχώνα νοσηλεύεται στη Β’ Παθολογική Κλινική σε απομόνωση, με την κατάσταση της υγείας της να κρίνεται καλή, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.