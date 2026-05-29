Τραγωδία στον Βόλο: 47χρονος επιχειρηματίας υπέστη ανακοπή την ημέρα που η κόρη του έδινε Πανελλήνιες

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θλίψη προκαλεί η είδηση του ξαφνικού θανάτου ενός 47χρονου επιχειρηματία εστίασης στη Νέα Ιωνία, στον Βόλο, ο οποίος υπέστη ανακοπή.
  • Τον άτυχο άνδρα βρήκε νεκρό στο μπάνιο του σπιτιού του ο μικρός του γιος, την ημέρα που η κόρη του έδινε Πανελλαδικές εξετάσεις.
  • Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών και τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, με τη σύζυγό του να αναρωτιέται συντετριμμένη: «Θεέ μου, τι θα πω στο παιδί μας που δίνει πανελλήνιες;».
  •  

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Θλίψη προκαλεί η είδηση του ξαφνικού θανάτου ενός 47χρονου επιχειρηματία εστίασης στη Νέα Ιωνία, στον Βόλο. Τον άτυχο άνδρα, που διατηρούσε τσιπουράδικο στην πόλη, βρήκε νεκρό στο μπάνιο του σπιτιού του ο μικρός του γιος, αφού ο 47χρονος είχε υποστεί ανακοπή.

Βόλος: Αναστάτωση για επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από καφετέρια – ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα “Ταχυδρόμος”, ο 47χρονος, του οποίου η κόρη δίνει αυτές τις μέρες Πανελλήνιες, έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και κατέρρευσε. Μάλιστα, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αντιμετώπιζε κάποιο γνωστό πρόβλημα με την υγεία του.

«Θεέ μου, τι θα πω στο παιδί μας που δίνει πανελλήνιες;»,

Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, οι διασώστες έφτασαν στο σπίτι και ξεκίνησαν αμέσως ΚΑΡΠΑ, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον επαναφέρουν. Η μάχη συνεχίστηκε και κατά τη διακομιδή του στο «Αχιλλοπούλειο» Νοσοκομείο, όπου δυστυχώς οι γιατροί απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό του, καθώς είχε φτάσει εκεί χωρίς σφυγμό.

Βόλος: Στη φυλακή ο 65χρονος «stalker» που έκανε κόλαση τη ζωή της πρώην συντρόφου του – Το μήνυμα που οδήγησε σε νέα καταδίκη

Στους διαδρόμους του νοσοκομείου το κλίμα ήταν βαρύ, με τη σύζυγό του να βρίσκεται σε κατάσταση απόλυτου σοκ. «Θεέ μου, τι θα πω στο παιδί μας που δίνει πανελλήνιες;», έλεγε συντετριμμένη, ανίκανη να πιστέψει το κακό που βρήκε την οικογένειά της, σύμφωνα με τον Ταχυδρόμο.

 

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ