Τραγωδία στον Βόλο: 47χρονος επιχειρηματίας υπέστη ανακοπή την ημέρα που η κόρη του έδινε Πανελλήνιες

Θλίψη προκαλεί η είδηση του ξαφνικού θανάτου ενός 47χρονου επιχειρηματία εστίασης στη Νέα Ιωνία, στον Βόλο. Τον άτυχο άνδρα, που διατηρούσε τσιπουράδικο στην πόλη, βρήκε νεκρό στο μπάνιο του σπιτιού του ο μικρός του γιος, αφού ο 47χρονος είχε υποστεί ανακοπή.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα “Ταχυδρόμος”, ο 47χρονος, του οποίου η κόρη δίνει αυτές τις μέρες Πανελλήνιες, έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και κατέρρευσε. Μάλιστα, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αντιμετώπιζε κάποιο γνωστό πρόβλημα με την υγεία του.

«Θεέ μου, τι θα πω στο παιδί μας που δίνει πανελλήνιες;»,

Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, οι διασώστες έφτασαν στο σπίτι και ξεκίνησαν αμέσως ΚΑΡΠΑ, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον επαναφέρουν. Η μάχη συνεχίστηκε και κατά τη διακομιδή του στο «Αχιλλοπούλειο» Νοσοκομείο, όπου δυστυχώς οι γιατροί απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό του, καθώς είχε φτάσει εκεί χωρίς σφυγμό.

Στους διαδρόμους του νοσοκομείου το κλίμα ήταν βαρύ, με τη σύζυγό του να βρίσκεται σε κατάσταση απόλυτου σοκ. «Θεέ μου, τι θα πω στο παιδί μας που δίνει πανελλήνιες;», έλεγε συντετριμμένη, ανίκανη να πιστέψει το κακό που βρήκε την οικογένειά της, σύμφωνα με τον Ταχυδρόμο.