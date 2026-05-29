«Emily in Paris»: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη Λίλι Κόλινς – Σωματοφύλακες και μεγάλες ομπρέλες την προστατεύουν

Τα γυρίσματα της δημοφιλούς σειράς «Emily in Paris» συνεχίζονται στη Μύκονο υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Η παραγωγή έχει επιστρατεύσει πολυάριθμη ομάδα προσωπικού ασφαλείας ώστε να προστατεύσει τη Λίλι Κόλινς από αδιάκριτα βλέμματα, φωτογράφους και θαυμαστές.

Κάθε φορά που η πρωταγωνίστρια της επιτυχημένης παραγωγής του Netflix μετακινείται, οι άνδρες της ασφάλειάς της σχηματίζουν έναν ασφυκτικό κλοιό γύρω της, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιούν ακόμη και μεγάλες ομπρέλες για να εμποδίσουν τη λήψη φωτογραφιών.

Το ίδιο σκηνικό εκτυλίχθηκε και χθες, όπως κατέγραψε η κάμερα του mykonoslive.tv, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων. Παρά το γεγονός ότι τρεις θαυμάστριες περίμεναν υπομονετικά προκειμένου να τη δουν από κοντά και να την χαιρετήσουν, η ηθοποιός απομακρύνθηκε υπό αυστηρή συνοδεία.

Για τη διαδρομή λίγων μόλις μέτρων από τα καμαρίνια που έχουν στηθεί στην περιοχή των Μύλων έως το βαν που την περίμενε για να την παραλάβει, στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση ασφαλείας, με τους ανθρώπους της παραγωγής να μην αφήνουν κανένα περιθώριο προσέγγισης.

