Κίνα: Δορυφορικές εικόνες δείχνουν το γιγαντιαίο πυρηνικό δίκτυο που χτίζει η Κίνα στην έρημο – «Οχυρώνει» εγκαταστάσεις

Η Κίνα έχει κατασκευάσει ένα εκτεταμένο δίκτυο δεκάδων εξέδρων εκτόξευσης κοντά στα σιλό των πυρηνικών της πυραύλων, διασφαλίζοντας ότι ένα ενδεχόμενο πρώτο αμερικανικό πλήγμα δεν θα μπορούσε να εξουδετερώσει τη δυνατότητα του Πεκίνου να απαντήσει.

Τα σιλό, είναι οι υπόγειες, βαριά θωρακισμένες εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονται και εκτοξεύονται οι πύραυλοι.

Δορυφορικές εικόνες που δημοσίευσε το Reuters αποκάλυψαν ότι το Πεκίνο δημιουργεί έναν ιστό από εξέδρες εκτόξευσης, καταφύγια (bunkers) και κόμβους επικοινωνιών κοντά στα απομονωμένα πυρηνικά σιλό της, τα οποία φιλοξενούν τους πυραύλους μεγαλύτερου βεληνεκούς του κινεζικού στρατού.

Περισσότερες από 80 εξέδρες εκτόξευσης και τρεις εγκαταστάσεις οκταγωνικού σχήματος έχουν ανεγερθεί στο απομακρυσμένο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, κοντά στο πεδίο πυρηνικών σιλό του Χάμι.

Σύμφωνα με αναλυτές, οι εικόνες δείχνουν επίσης εγκαταστάσεις που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη κινητών αντιαεροπορικών πυραύλων, κόμβων ηλεκτρονικού πολέμου ή δορυφορικών επικοινωνιών και επιχειρήσεων διοίκησης.

Η κλίμακα της κατασκευής παραπέμπει σε μια τεράστια επέκταση των υποδομών που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία και τη λειτουργία των χερσαίων πυρηνικών δυνάμεων της Κίνας.

Το δίκτυο αυτό σηματοδοτεί μια σημαντική αναβάθμιση στις προσπάθειες του Πεκίνου να εγγυηθεί τη δυνατότητα «δεύτερου πλήγματος», εντείνοντας τον πυρηνικό ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ.

«Υποδομές σε κολοσσιαία κλίμακα»

Ο Αλεξάντερ Νιλ, προσκεκλημένος ερευνητής στη δεξαμενές σκέψης Pacific Forum της Χαβάης, σχολίασε τις αποκαλυπτικές εικόνες δηλώνοντας: «Μπορούμε να δούμε ότι αυτή η υποδομή κατασκευάζεται σε κολοσσιαία κλίμακα, καλύπτοντας χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα ερήμου πέρα από τα πεδία των σιλό».

«Βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολύ σημαντική ενίσχυση και διαφοροποίηση της στρατηγικής πυρηνικής αποτροπής της Κίνας», πρόσθεσε.

Η νέα υποδομή στην έρημο επικεντρώνεται σε οκταγωνικές εγκαταστάσεις που χτίστηκαν τα τελευταία έξι χρόνια στο ανατολικό Σιντζιάνγκ.

Οι δομές αυτές περιλαμβάνουν χώρους στέγασης για το προσωπικό καθώς και για μεγάλα στρατιωτικά οχήματα.

Μάλιστα, οι δορυφορικές λήψεις δείχνουν ότι στρατιωτικές ασκήσεις με τη συμμετοχή μεγάλων στρατιωτικών οχημάτων πραγματοποιήθηκαν γύρω από το βόρειο οκτάγωνο αυτόν τον μήνα αλλά και κατά τη διάρκεια του Απριλίου.

Επιπλέον, σε πρόσφατες εικόνες καταγράφονται μεγάλες σκηνές και -όπως αναφέρουν δύο αναλυτές- τοποθεσίες εκτόξευσης με στοιχεία καμουφλάζ, λαξευμένες μέσα στην έρημο, ορισμένες εκ των οποίων διαθέτουν συστοιχίες αντιαεροπορικών πυραύλων.

Ταχύτητα, ασάφεια και το «καυτό» μέτωπο της Ταϊβάν

Αμερικανοί αξιωματούχοι και αναλυτές ελέγχου εξοπλισμών επισημαίνουν ότι η Κίνα επεκτείνει και βελτιώνει τις πυρηνικές της ικανότητες ταχύτερα από οποιοδήποτε άλλο έθνος.

Η πυρηνική αυτή ενδυνάμωση αποτελεί μία από τις πιο στενά επιτηρούμενες πτυχές του στρατιωτικού εκσυγχρονισμού που προωθεί ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ.

Ορισμένοι ξένοι διπλωμάτες περιγράφουν την έλλειψη διαφάνειας από την πλευρά του Πεκίνου, καθώς και τις αποτυχημένες προσπάθειες των ΗΠΑ να εμπλέξουν την κινεζική ηγεσία σε συζητήσεις γύρω από τις εξελισσόμενες πυρηνικές της ικανότητες και προθέσεις.

Ακρογωνιαίος λίθος του δόγματος της Κίνας παραμένει η πολιτική της «μη πρώτης χρήσης», που σημαίνει ότι οι δυνάμεις της δεν θα ξεκινούσαν μια πυρηνική ανταλλαγή πληγμάτων.

Ωστόσο, ορισμένοι ανώτεροι Δυτικοί διπλωμάτες και αναλυτές υποστηρίζουν ότι η Κίνα θα μπορούσε ενδεχομένως να καταφύγει σε πυρηνικό εξαναγκασμό για να περιορίσει την εξωτερική εμπλοκή σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση για την Ταϊβάν.

Ο Σι Τζινπίνγκ προειδοποίησε αυτόν τον μήνα τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι ο κακός χειρισμός των διαφωνιών των χωρών τους σχετικά με την Ταϊβάν -την οποία η Κίνα διεκδικεί ως έδαφός της- θα μπορούσε να τις οδηγήσει σε σύγκρουση.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Ταϊβάν απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Κίνας περί εθνικής κυριαρχίας.