Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί την Ταϊβάν να μην προχωρήσει σε επίσημη ανεξαρτησία από την Κίνα -ΒΙΝΤΕΟ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και ο Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν για την Ταϊβάν κατά τη διάρκεια των διμερών συνομιλιών στο Πεκίνο.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην ανακηρύξει επίσημα την ανεξαρτησία της από την Κίνα, σε συνέντευξή του στο Fox News, μετά την ολοκλήρωση της διήμερης συνόδου του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο. Ο Τραμπ επανέλαβε ότι η αμερικανική πολιτική δεν έχει αλλάξει, ενώ υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει σύγκρουση με το Πεκίνο.

«Δεν επιδιώκω να γίνει κάποιος ανεξάρτητος», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Fox News την Παρασκευή, μετά το τέλος της διήμερης συνόδου κορυφής με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο.

«Υποτίθεται ότι πρέπει να ταξιδέψουμε 9.500 μίλια για να πολεμήσουμε σε έναν πόλεμο. Δεν το επιδιώκω αυτό. Θέλω να ηρεμήσουν τα πράγματα. Θέλω να ηρεμήσει η Κίνα», ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι η αμερικανική πολιτική στο ζήτημα της Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη, απαντώντας στην ερώτηση αν πρέπει η Ταϊβάν να αισθάνεται περισσότερο ή λιγότερο ασφαλής μετά τις συναντήσεις του με τον Σι Τζινπίνγκ.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο Σι Τζινπίνγκ «αισθάνεται πολύ έντονα» για το ζήτημα του νησιού και «δεν θέλει να δει ένα κίνημα ανεξαρτησίας».

«Η Κίνα είναι μια πολύ, πολύ ισχυρή, μεγάλη χώρα. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό νησί.

Σκεφτείτε το. Είναι 59 μίλια μακριά. Εμείς είμαστε 9.500 μίλια μακριά. Αυτό είναι ένα λίγο δύσκολο πρόβλημα», δήλωσε.

Η προειδοποίηση του Σι Τζινπίνγκ

Σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Σι Τζινπίνγκ χαρακτήρισε το ζήτημα της Ταϊβάν ως «το σημαντικότερο θέμα στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ».

Όπως φέρεται να προειδοποίησε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών: «Αν το θέμα δεν αντιμετωπιστεί σωστά, οι δύο χώρες μπορεί να συγκρουστούν ή ακόμη και να έρθουν σε αντιπαράθεση».

Όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί πιθανή μία σύγκρουση με την Κίνα εξαιτίας της Ταϊβάν, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Ο Σι δεν θέλει πόλεμο».

Η θέση της Ταϊβάν και η επαμφοτερίζουσα στάση των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ-τε έχει δηλώσει το προηγούμενο διάστημα ότι η Ταϊβάν δεν χρειάζεται να ανακηρύξει επίσημα την ανεξαρτησία της, επειδή ήδη θεωρεί τον εαυτό της κυρίαρχο έθνος.

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν εδώ και καιρό την Ταϊβάν, συμπεριλαμβανομένης της νομικής δέσμευσης να της παρέχουν μέσα αυτοάμυνας, αλλά συχνά έπρεπε να συνδυάσουν αυτή τη συμμαχία με τη διατήρηση διπλωματικών σχέσεων με την Κίνα.

Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα ότι «δεν είχε αναλάβει καμία δέσμευση» σχετικά με το αυτοδιοικούμενο νησί – το οποίο η Κίνα διεκδικεί ως μέρος της επικράτειάς της και δεν έχει αποκλείσει την κατάληψή του με τη βία.

Η πάγια θέση της Ουάσινγκτον είναι ότι δεν υποστηρίζει την ανεξαρτησία της Ταϊβάν, με τη συνέχιση των δεσμών με το Πεκίνο να εξαρτάται από την αποδοχή ότι υπάρχει μόνο μία κινεζική κυβέρνηση.

Το Πεκίνο έχει εκφράσει έντονα την αντιπάθειά του προς τον πρόεδρο της Ταϊβάν, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει προηγουμένως ως «ταραχοποιό» και «καταστροφέα της ειρήνης στα δύο στενά».

Πολλοί Ταϊβανέζοι θεωρούν τους εαυτούς τους μέρος ενός ξεχωριστού έθνους – αν και οι περισσότεροι τάσσονται υπέρ της διατήρησης του status quo, στο οποίο η Ταϊβάν ούτε δηλώνει ανεξαρτησία από την Κίνα ούτε ενώνεται πολιτειακά με αυτήν.

