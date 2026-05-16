Πρόοδο στη Συρία βλέπουν αξιωματούχοι του ΟΗΕ – Η Ελλάδα επαινεί την αυτοσυγκράτηση της νέας ηγεσίας έναντι της περιφερειακής αστάθειας

Η Συρία βρίσκεται σε ένα σημείο «κρίσιμο, αλλά ελπιδοφόρο», ανέφεραν αξιωματούχοι του ΟΗΕ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης για την κατάσταση στη χώρα τονίζοντας ότι υπάρχει απτή πρόοδος ως προς τη λογοδοσία, την πολιτική μετάβαση, την ανθρωπιστική πρόσβαση και τις επιστροφές, μετά την αλλαγή ηγεσίας στη χώρα.

Ο αναπληρωτής ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ στη χώρα, Κλαούντιο Κορντόνε ανέφερε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι, από την τελευταία ενημέρωσή του από τη Δαμασκό, σημειώθηκε «πρόοδος προς τη λογοδοσία και συνεχής διεθνής και περιφερειακή εμπλοκή», ενώ «εξακολουθούν να υφίστανται ανεπίλυτες εντάσεις, οικονομική δυσχέρεια και επανειλημμένες παραβιάσεις της κυριαρχίας της Συρίας».

Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας για ανθρωπιστικές υποθέσεις Τομ Φλέτσερ υπογράμμισε, ομοίως, ότι «η πρόοδος είναι πραγματική, αλλά εύθραυστη», προειδοποιώντας πως, εάν καθυστερήσει η ανάκαμψη, «θα καταλήξει να κοστίσει περισσότερες ζωές και περισσότερα χρήματα».

Ο Κορντόνε ανέφερε ότι η εφαρμογή της συμφωνίας της 29ης Ιανουαρίου με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις έχει αποκτήσει δυναμική, με συζητήσεις για την ένταξη τεσσάρων ταξιαρχιών στη δομή του εθνικού στρατού, καθώς και για ευρύτερα ζητήματα πολιτικής ένταξης και εκπαίδευσης.

Χαιρέτισε τις οργανωμένες επιστροφές στο Αφρίν, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής 1.200 εκτοπισμένων από τη Χασάκα και την Καμισλί, χαρακτηρίζοντάς τες «θετικό βήμα» προς την αντιμετώπιση του παρατεταμένου εκτοπισμού και των εκκρεμών ζητημάτων ιδιοκτησίας. Ταυτόχρονα, προειδοποίησε για την αστάθεια στη Σουέιντα, όπου περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι παραμένουν εκτοπισμένοι, ενώ το μέλλον σχεδόν 13.000 μαθητών παραμένει αβέβαιο λόγω διαφωνιών σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεών τους.

Ο Κορντόνε εξέφρασε επίσης «βαθιά ανησυχία» για τη συνεχιζόμενη παρουσία και τις στρατιωτικές δραστηριότητες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων ανατολικά της γραμμής κατάπαυσης του πυρός, χαρακτηρίζοντάς τες παραβίαση της Συμφωνίας Αποχώρησης των Δυνάμεων του 1974.

Αγ. Μπαλτά: Ελπιδοφόρο το όραμα μιας Συρίας που ζει σε ειρήνη με τους γείτονές της

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβης Αγ. Μπαλτά στην τοποθέτηση της επαίνεσε την αυτοσυγκράτηση της συριακής ηγεσίας, η οποία προστάτευσε τη χώρα από την αυξανόμενη περιφερειακή αστάθεια.

Τόνισε ότι πρέπει να διασφαλιστεί η προστασία και η ουσιαστική πολιτική συμμετοχή όλων των Σύρων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και ανεξαρτήτως εθνικότητας και θρησκείας.

Η κ. Μπαλτά χαιρέτισε τον πολιτικό διάλογο υψηλού επιπέδου ΕΕ-Συρίας και τη συμμετοχή του Προέδρου αλ-Σάρα στην άτυπη σύνοδο κορυφής της ΕΕ και σε αυτή των ηγετών περιφερειακών χωρών που έλαβε χώρα στην Κύπρο.

Επίσης, υποστήριξε το ελπιδοφόρο όραμα μιας Συρίας που ζει σε ειρήνη και με τους γείτονές της, η οποία ενθαρρύνθηκε από την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού του Λιβάνου στη Δαμασκό και τα σημάδια προθυμίας να χαραχθεί μια νέα πορεία στις συρο-λιβανικές σχέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ