Τα ΗΑΕ επιβεβαιώνουν «αμυντικές ενέργειες» μετά το δημοσίευμα για επιθέσεις κατά του Ιράν

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι οι ενέργειες που έγιναν εντάσσονται στο πλαίσιο των αμυντικών μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία της εθνικής κυριαρχίας και των ζωτικών υποδομών τους, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών τους. Η δήλωση έγινε μετά τη δημοσίευση άρθρου της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο τα ΗΑΕ πραγματοποίησαν στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν στις αρχές Απριλίου.

Νωρίτερα, πλοίο αγκυροβολημένο στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε προς το Ιράν και ένα άλλο — ένα φορτηγό πλοίο κοντά στο Ομάν — βυθίστηκε αφού δέχτηκε επίθεση, ανακοίνωσαν οι αρχές την Πέμπτη, καθώς οι εντάσεις κλιμακώνονται κοντά στο Στενό του Ορμούζ .

Η κατάσχεση του αγνώστων στοιχείων πλοίου συνέβη λίγες ώρες αφότου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι είχε επισκεφθεί κρυφά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κατά τη διάρκεια του πολέμου, ενώ ακολούθησε διάψευση αό τις χώρες του Περσικού.

