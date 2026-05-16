Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν απαγγελία κατηγοριών κατά του Ραούλ Κάστρο της Κούβας, αναφέρουν πηγές

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

castro
O πρώην προέδρος της Κούβας Ραούλ Κάστρο.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ετοιμάζεται να ζητήσει την απαγγελία κατηγοριών κατά του πρώην προέδρου της Κούβας Ραούλ Κάστρο, δήλωσαν τρία άτομα που γνωρίζουν το θέμα στο Associated Press την Παρασκευή, καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με ενδεχόμενη στρατιωτική δράση κατά του γειτονικού της νησιού.

Ένα από τα άτομα δήλωσε στο AP ότι η πιθανή απαγγελία κατηγοριών συνδέεται με τον φερόμενο ρόλο του Κάστρο στην κατάρριψη τεσσάρων αεροσκαφών που πετούσαν από την εξόριστη ομάδα Brothers to the Rescue με έδρα το Μαϊάμι το 1996. Ο Κάστρο ήταν υπουργός Άμυνας εκείνη την εποχή.

Και τα τρία άτομα μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, επειδή δεν είχαν εξουσιοδότηση να συζητήσουν μια εν εξελίξει έρευνα.

Η κουβανική κυβέρνηση δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό της πιθανής απαγγελίας κατηγοριών, η οποία αναφέρθηκε νωρίτερα από το CBS.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι η απαγγελία κατηγοριών θα μπορούσε να τερματίσει τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Κούβας και να κλιμακώσει την διπλωματική κρίση.

Οποιαδήποτε ποινική κατηγορία εναντίον του Κάστρο, η οποία θα έπρεπε να εγκριθεί από ένα μεγάλο σώμα ενόρκων, θα κλιμάκωνε δραματικά τις εντάσεις με την Αβάνα και θα αύξανε τις προσδοκίες για στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στην Κούβα, όπως αυτή που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο στη Βενεζουέλα για να οδηγηθεί ο Πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο στη Νέα Υόρκη με κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

Μετά την απομάκρυνση του Μαδούρο, η κυβέρνηση Τραμπ έστρεψε γρήγορα την προσοχή της στη σύμμαχό του, την Κούβα, και διέταξε οικονομικό αποκλεισμό που διέκοψε τις αποστολές καυσίμων προς την Κούβα, οδηγώντας σε σοβαρές διακοπές ρεύματος, ελλείψεις τροφίμων και κατάρρευση της οικονομικής δραστηριότητας σε ολόκληρο το νησί.

Πηγή: AP

