Μαύρη Θάλασσα: Ρωσικά drones χτύπησαν τουρκικό εμπορικό πλοίο – Επιθέσεις σε τρία δεξαμενοπλοία του «σκιώδους στόλου»

Επιθέσεις με drones εναντίον τριών δεξαμενόπλοιων σημειώθηκαν την Πέμπτη στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στις βόρειες ακτές της Τουρκίας, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το ναυτιλιακό πρακτορείο Tribeca και μεταδίδει το Reuters.

Το δεξαμενόπλοιο «James II», το οποίο πλέει υπό σημαία Παλάου και δεν φέρει φορτίο, βρισκόταν περίπου 50 μίλια (80 χιλιόμετρα) βόρεια της περιοχής Τουρκέλι στη Μαύρη Θάλασσα όταν συνέβη το περιστατικό, ανέφερε το πρακτορείο Tribeca.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα δεξαμενόπλοια «Altura» και «Velora», τα οποία πλέουν υπό σημαία Σιέρα Λεόνε και είναι επίσης κενά φορτίου, δέχθηκαν επίθεση σε κοντινή περιοχή, την ώρα που πραγματοποιούσαν επιχείρηση μεταφόρτωσης από πλοίο σε πλοίο.

Όπως μεταδίδει το Associated Press, και τα τρία πλοία περιλαμβάνονται στις λίστες κυρώσεων της Δύσης ως μέρος ενός «σκιώδους στόλου» που εξάγει ρωσικό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου, αποφεύγοντας τις δυτικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Μόσχα λόγω του πολέμου της στην Ουκρανία.



Μάλιστα, ένα από αυτά είχε γίνει ξανά στόχος τον περασμένο Μάρτιο.

Στο σημείο εστάλησαν σκάφη της ακτοφυλακής για παροχή βοήθειας, ενώ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο, όλοι οι επιβαίνοντες στα πληρώματα των δεξαμενόπλοιων είναι καλά στην υγεία τους.

Η Μόσχα και το Κίεβο εξαπολύουν συχνά επιθέσεις η μία πλευρά εναντίον των λιμανιών και των δεξαμενόπλοιων της άλλης, από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία πριν από περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Μέχρι στιγμής, καμία από τις δύο χώρες δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τη νέα αυτή επίθεση.

Το υπουργείο Μεταφορών της Τουρκίας δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο για να σχολιάσει τα περιστατικά, λόγω της μουσουλμανικής γιορτής του Εΐντ.

Το ιστορικό των πλοίων και οι κυρώσεις

Το «Altura» είχε πληγεί ξανά από θαλάσσιο drone στις 26 Μαρτίου, καθώς προσέγγιζε την είσοδο του Βοσπόρου στη Μαύρη Θάλασσα, αναφέροντας τότε ζημιές στη γέφυρα και στο μηχανοστάσιό του.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο OpenSanctions, ο οποίος εντοπίζει πρόσωπα ή οργανισμούς που εμπλέκονται σε καταστρατήγηση κυρώσεων, τα πλοία «Altura» και «Velora» ανήκουν στην εταιρεία Pergamon Shipping με έδρα την Τουρκία.

Το «James II» ανήκει στην εταιρεία James Navigation, η οποία έχει την έδρα της στα Νησιά Μάρσαλ.

💥 Drones attacked three tankers in the Black Sea near the northern coast of Turkey. The incident involving the Palau-flagged tanker JAMES II, which was sailing without cargo, occurred approximately 80 km north of the Turkish district of Turkel.



Σύμφωνα με εκτιμήσεις της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας (HUR), το δίκτυο αυτό διαχειρίζεται έως και το 30% του θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου της Ρωσίας.

Σημειώνεται ότι τον Νοέμβριο, η τουρκική κυβέρνηση είχε καταδικάσει τις ουκρανικές επιθέσεις με drones εναντίον δύο πετρελαιοφόρων στη Μαύρη Θάλασσα, δηλώνοντας ότι αυτές ενέχουν «σοβαρούς κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα, τη ζωή, την ιδιοκτησία και την περιβαλλοντική ασφάλεια στην περιοχή».

Πλήγμα στο εμπορικό πλοίο «ANT»

Παράλληλα, σύμφωνα με την Kyiv Post, ένα εμπορικό πλοίο που απέπλευσε από την περιοχή της Οδησσού με προορισμό την Τουρκία επλήγη από ρωσικά drones, προκαλώντας τον τραυματισμό μελών του πληρώματος.

Russia attacked the Turkish cargo ship ANT, sailing under the flag of Vanuatu, which was en route from the port of Odesa.



Σύμφωνα με το Πολεμικό Ναυτικό της Ουκρανίας, το πρωί της Παρασκευής, drones έπληξαν το υπό σημαία Βανουάτου εμπορικό πλοίο «ANT», το οποίο ανήκει σε τουρκική εταιρεία, την ώρα που έπλεε κατά μήκος της εξαγωγικής διαδρομής της Μαύρης Θάλασσας από τη νότια Ουκρανία.



Το πλήγμα προκάλεσε ζημιές στη γέφυρα του πλοίου και οδήγησε στην εκδήλωση πυρκαγιάς στο κατάστρωμα.

Η φωτιά κατασβέστηκε αργότερα από τη Ναυτική Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης της Ουκρανίας, με την υποστήριξη του Πολεμικού Ναυτικού.

Δύο μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν και απομακρύνθηκαν από το σημείο προκειμένου να τους παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.