Emily in Paris: Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας στη Μύκονο για τα γυρίσματα της σειράς – Πίσω από μαύρες ομπρέλες η Lily Collins, δείτε βίντεο

Η Μύκονος κινείται σε ρυθμούς Emily in Paris, καθώς το τηλεοπτικό συνεργείο της επιτυχημένης σειράς του Netflix πραγματοποιεί γυρίσματα στο νησί.

Σήμερα, οι εμβληματικοί Μύλοι της Μυκόνου μετατράπηκαν σε κινηματογραφικό σκηνικό για τις ανάγκες των νέων επεισοδίων. Το ενδιαφέρον συγκεντρώνει η πρωταγωνίστρια της σειράς, Lily Collins, η οποία βρίσκεται στο νησί μαζί με μέλη της παραγωγής.

Η περιοχή γύρω από τους Μύλους θυμίζει κινηματογραφικό πλατό. Εκατοντάδες κομπάρσοι, τεχνικοί και μέλη της παραγωγής συμμετέχουν στα γυρίσματα και δημιουργούν μια έντονα κοσμοπολίτικη εικόνα στο «Νησί των Ανέμων».

Παρά τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας, δεκάδες παπαράτσι από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν συγκεντρωθεί στη Μύκονο, με στόχο να εξασφαλίσουν αποκλειστικά πλάνα από τα γυρίσματα της σειράς.

Σύμφωνα με το mykonoslive.tv, η παραγωγή εφαρμόζει αυστηρά μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να μην αποκαλυφθούν εικόνες από τις εμφανίσεις της γνωστής ηθοποιού. Άνδρες ασφαλείας ακολουθούν διαρκώς τη Lily Collins και ανοίγουν μεγάλες μαύρες ομπρέλες γύρω της κάθε φορά που εκείνη μετακινείται στον χώρο των γυρισμάτων.

<br />

Με αυτόν τον τρόπο, η παραγωγή δημιουργεί ένα «τείχος» προστασίας απέναντι στους φωτογράφους και τις κάμερες. Την ίδια ώρα, η ασφάλεια της παραγωγής προσπαθεί να περιορίσει τις διαρροές εικόνων, ενώ οι φωτογράφοι συνεχίζουν να παρακολουθούν τις κινήσεις του συνεργείου και της πρωταγωνίστριας.