Emily in Paris: Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας στη Μύκονο για τα γυρίσματα της σειράς – Πίσω από μαύρες ομπρέλες η Lily Collins, δείτε βίντεο

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Emily in Paris - Μύκονος
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η Μύκονος κινείται σε ρυθμούς Emily in Paris, καθώς το τηλεοπτικό συνεργείο της επιτυχημένης σειράς του Netflix πραγματοποιεί γυρίσματα στο νησί.

Σήμερα, οι εμβληματικοί Μύλοι της Μυκόνου μετατράπηκαν σε κινηματογραφικό σκηνικό για τις ανάγκες των νέων επεισοδίων. Το ενδιαφέρον συγκεντρώνει η πρωταγωνίστρια της σειράς, Lily Collins, η οποία βρίσκεται στο νησί μαζί με μέλη της παραγωγής.

Η περιοχή γύρω από τους Μύλους θυμίζει κινηματογραφικό πλατό. Εκατοντάδες κομπάρσοι, τεχνικοί και μέλη της παραγωγής συμμετέχουν στα γυρίσματα και δημιουργούν μια έντονα κοσμοπολίτικη εικόνα στο «Νησί των Ανέμων».

Παρά τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας, δεκάδες παπαράτσι από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν συγκεντρωθεί στη Μύκονο, με στόχο να εξασφαλίσουν αποκλειστικά πλάνα από τα γυρίσματα της σειράς.

Σύμφωνα με το mykonoslive.tv, η παραγωγή εφαρμόζει αυστηρά μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να μην αποκαλυφθούν εικόνες από τις εμφανίσεις της γνωστής ηθοποιού. Άνδρες ασφαλείας ακολουθούν διαρκώς τη Lily Collins και ανοίγουν μεγάλες μαύρες ομπρέλες γύρω της κάθε φορά που εκείνη μετακινείται στον χώρο των γυρισμάτων.

Με αυτόν τον τρόπο, η παραγωγή δημιουργεί ένα «τείχος» προστασίας απέναντι στους φωτογράφους και τις κάμερες. Την ίδια ώρα, η ασφάλεια της παραγωγής προσπαθεί να περιορίσει τις διαρροές εικόνων, ενώ οι φωτογράφοι συνεχίζουν να παρακολουθούν τις κινήσεις του συνεργείου και της πρωταγωνίστριας.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άνοιξε ο δρόμος για αποζημίωση των Συστημάτων Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης σε άτομα με Διαβήτη

Μάριος Θεμιστοκλέους για Χανταϊό και Έμπολα: Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας

Ρύθμιση 72 δόσεων σε εφορία και ΕΦΚΑ: Τον Ιούνιο η εφαρμογή της-Τι μπορεί να αλλάξει στις δόσεις σύμφωνα με τον Τσάπαλο

Νέα έρευνα της Kaspersky αποκαλύπτει πόσες οικογένειες φροντίζουν για την ψηφιακή ασφάλεια των συσκευών

Μια νέα θεωρία για τη σκοτεινή ύλη υπόσχεται να λύσει τρία κοσμικά μυστήρια

Πώς η agentic AI μπορεί να επιτρέψει τη ρομποτική πλοήγηση γενικού σκοπού
περισσότερα
10:38 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 19/5/2026

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8, την Τρίτη 19 Μα...
09:12 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Ενώπιος Ενωπίω: Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου καλεσμένη του Νίκου Χατζηνικολάου – Την Πέμπτη στις 24:00

Την Πέμπτη 21 Μαΐου, στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» τη Μίρκα...
07:37 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Θοδωρής Αθερίδης: Δεν έχουμε πει ποτέ με τη Σμαράγδα τη λέξη «χωρίζουμε»

«Δεν έμπαινα σε ασανσέρ πάνω από 30 χρόνια και υπέφερα» ανέφερε σε συνέντευξή του στο «The 2ni...
19:51 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Άγιος έρωτας: Ο Νικόλαος θέλει να εξοντώσει τον Μαρκόπουλο

Ο Πέτρος, μαθαίνοντας πως ο Κυριάκος δεν είναι παιδί του, βυθίζεται όλο και περισσότερο στην ο...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν