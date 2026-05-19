Θοδωρής Αθερίδης: Δεν έχουμε πει ποτέ με τη Σμαράγδα τη λέξη «χωρίζουμε»

«Δεν έμπαινα σε ασανσέρ πάνω από 30 χρόνια και υπέφερα» ανέφερε σε συνέντευξή του στο «The 2night show» ο Θοδωρής Αθερίδης.

«Νιώθω πως όταν πέθανε η μαμά μου πήρε μαζί της αυτή τη φοβία μου. Ξαφνικά μπήκα χωρίς να το σκεφτώ και δεν έκανα καμία προσπάθεια. Είπα “τι βλακείες είναι αυτές;”. Είμαι σίγουρος ότι ήταν σαν να μου μιλούσε η μάνα μου», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

«Δεν θα χωρίσω ποτέ με τη Σμαράγδα»

«Είμαι πολύ καλός στο να κάνω σχέσεις, αλλά όχι στο να χωρίζω. Δεν έχουμε πει ποτέ αυτή τη λέξη “χωρίζουμε” με τη Σμαράγδα και δεν έχω χωρίσει με κανέναν άνθρωπο, ούτε με πεθαμένο. Ξέρεις πόσα πράγματα κουβαλά η Σμαράγδα που είναι Θοδωρής και πόσα εγώ; Με τη Σμαράγδα και βγαίνουμε και κάνουμε και γιορτές μαζί. Δεν θα χωρίσω ποτέ με τη Σμαράγδα. Δεν θα μπορούσα να πληγώσω τη Σμαράγδα κι ούτε εκείνη εμένα», είπε ο Θοδωρής Αθερίδης.

«Στη σχέση μας θέλαμε να νιώθουμε ελεύθεροι και δεν λογοδοτούσαμε ποτέ ο ένας στον άλλον» τόνισε.