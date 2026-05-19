Καύσιμα: Ολοταχώς για νέες αυξήσεις στην αμόλυβδη βενζίνη – Ποιες είναι οι νεότερες προβλέψεις

Δημήτρης Χριστούλιας

Oικονομία

Βενζίνη καύσιμα
Σε νέα τροχιά ανόδου βρίσκεται το τελευταίο 24ωρο η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ προμηνύοντας νέες αυξήσεις στα καύσιμα, όσο δεν διαφαίνεται να αποκλιμακώνεται η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Όπως όλα δείχνουν αναπόφευκτες είναι οι ανατιμήσεις στα καύσιμα τις επόμενες ημέρες, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το κόστος μετακίνησης των πολιτών.

Νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις

Ειδικότερα, τα τελευταία 24ωρα καταγράφεται νέα άνοδος στην τιμή του πετρελαίου Μπρεντ μετά το νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στο Ιράν.

Η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ κινείται πλέον στα 110 δολάρια το βαρέλι ενώ χθες Δευτέρα έφτασε και τα 112 δολάρια το βαρέλι.

Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παραμένει  σταθερά κοντά στα 2,11 ευρώ το λίτρο και σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ενώ αυξημένη είναι και η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών για τα καύσιμα της Ανεξάρτητη Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2,11 ενώ η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1,81 ευρώ.

Μεγάλες αυξήσεις

Αναλυτικότερα, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ήταν στο 1,75 ευρώ το λίτρο και σήμερα πωλείται προς 2,11 ευρώ το λίτρο, με την διαφορά να φτάνει τα 36 λεπτά το λίτρο. Αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνησης, στις αρχές Μαρτίου πωλούνταν προς 1,57 ευρώ το λίτρο, κατά μέσο όρο και σήμερα προς 1,81 ευρώ το λίτρο με την αύξηση να φτάνει τα 24 λεπτά το λίτρο. Όπως όλα δείχνουν η αμόλυβδη βενζίνη οδεύει προς τα 2,15 ευρώ ανά λίτρο τις επόμενες ημέρες ενώ άνοδο θα σημειώσει και το πετρέλαιο κίνησης.

Στη Βέροια την φθηνότερη αμόλυβδη…

Η πιο φθηνή αμόλυβδη βενζίνη διατίθεται στην Βέροια με την μέση τιμή στα 2,08 ευρώ ανά λίτρο και το πιο φθηνό πετρέλαιο κίνησης στην Δράμα ή στην Καβάλα με την μέση τιμή να φτάνει το 1,79 ευρώ ανά λίτρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκρηκτική άνοδο τόσο στην ενέργεια όσο και στα καύσιμα βάζει «φωτιά» στον πληθωρισμό, ο οποίος τον Απρίλιο εκτοξεύτηκε στο 5,4%.

