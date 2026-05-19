Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (19/5)

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Αθλητικές μεταδόσεις
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Τα ματς Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι – Τότεναμ για την Premier League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο

17:00 Mega News Ολυμπιακός – Εθνικός Πόλο

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Πρωτάθλημα Α1 Γυναικών χάντμπολ

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Βίρτους Μπολόνια – Τρέντο Lega Basket Serie A

21:30 Novasports Premier League Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

22:15 Novasports Prime Τσέλσι – Τότεναμ Premier League

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βρείτε 3 διαφορές στις εικόνες με τον αγρότη και το άροτρο σε 35 δευτερόλεπτα – Μόνο αν έχετε 100/100 όραση θα τα καταφέρετ...

Το όσπριο «σύμβολο της κρυφής δύναμης» που μπορεί να βελτιώσει την υγεία του εντέρου και να ρυθμίσει το σάκχαρο

Καύσιμα: Ολοταχώς για νέες αυξήσεις στην αμόλυβδη βενζίνη – Ποιες είναι οι νεότερες προβλέψεις

Συγκρατημένες οι απώλειες για τα ελληνικά ομόλογα από την κρίση στη Μέση Ανατολή

Το «απίστευτο» LED που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
07:37 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Θοδωρής Αθερίδης: Δεν έχουμε πει ποτέ με τη Σμαράγδα τη λέξη «χωρίζουμε»

«Δεν έμπαινα σε ασανσέρ πάνω από 30 χρόνια και υπέφερα» ανέφερε σε συνέντευξή του στο «The 2ni...
19:51 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Άγιος έρωτας: Ο Νικόλαος θέλει να εξοντώσει τον Μαρκόπουλο

Ο Πέτρος, μαθαίνοντας πως ο Κυριάκος δεν είναι παιδί του, βυθίζεται όλο και περισσότερο στην ο...
18:52 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Grand Hotel: Ο Νικόλας ανησυχεί για τη μητέρα του

Σοκαριστικές  εξελίξεις έρχονται στο νέο επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” απόψε ...
17:07 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

1ο Europe Gulf Forum: Πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία η πρωτοβουλία του Θοδωρή Κυριακού

Με τεράστια επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο Europe Gulf Forum, μια πρωτοβουλία του Θοδωρή Κυρια...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν