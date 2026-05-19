Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (19/5)

Τα ματς Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι – Τότεναμ για την Premier League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο
17:00 Mega News Ολυμπιακός – Εθνικός Πόλο
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Πρωτάθλημα Α1 Γυναικών χάντμπολ
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Βίρτους Μπολόνια – Τρέντο Lega Basket Serie A
21:30 Novasports Premier League Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League
22:15 Novasports Prime Τσέλσι – Τότεναμ Premier League