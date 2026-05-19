Θανατηφόρο τροχαίο στο Περιστέρι: Νεκρός 38χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Συνελήφθη η οδηγός

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στα όρια Περιστερίου και Πετρούπολης, με έναν 38χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του.

Συγκεκριμένα, χθες περίπου στις 21.20, ο άνδρας παρασύρθηκε στη συμβολή των οδών Ανθέων & Βασιλικών από αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 49χρονη γυναίκα, όταν προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο.

Άμεσα στο σημείο έφτασε το ΕΚΑΒ όπου τον μετέφερε στο Αττικό νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο 38χρονος κατέληξε.

Η γυναίκα οδηγός συνελήφθη, ενώ διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.