ΗΠΑ: «Πράσινο φως» για την πώληση και τον εκσυγχρονισμό στρατιωτικών ελικοπτέρων στη Νότια Κορέα αξίας 4,2 δισ. δολαρίων

Σήφης Γαρυφαλάκης

Διεθνή Νέα

Νότια Κορέα, ελικόπτερο
πηγή: Defense Acquisition Program Administration (DAPA)
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε δυνητικές συμβάσεις για την πώληση στρατιωτικών ελικοπτέρων και τον εκσυγχρονισμό άλλων στη Νότια Κορέα, έναντι ποσού που αθροιστικά φθάνει τα 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Θανατηφόρο τροχαίο στο Περιστέρι: Νεκρός 38χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Συνελήφθη η οδηγός

Αντιμέτωπη με την απειλή της Βόρειας Κορέας, η Σεούλ θα δαπανήσει 3 δισεκ. δολάρια για την αγορά 24 ελικοπτέρων του ναυτικού, τύπου MH-60R «Romeo» Seahawk, προορισμένα κυρίως για ανθυποβρυχιακό πόλεμο, διευκρίνισε το υπουργείο Εξωτερικών στην Ουάσινγκτον.

Δεύτερη δυνητική σύμβαση προβλέπει τον εκσυγχρονισμό επιθετικών ελικοπτέρων AH-64E Apache, προϋπαρχόντων στο νοτιοκορεατικό οπλοστάσιο (σ.σ. 72 ενταγμένα στην αεροπορία στρατού), ανέφερε η ίδια πηγή.

Κρήτη: Καθεστώς βίας και τρομοκρατίας είχε επιβάλει η οικογενειακή «μαφία» – Έκαιγαν αυτοκίνητα και ισοπέδωναν καλλιέργειες

Οι πωλήσεις αυτές «θα βελτιώσουν τη δυνατότητα της Δημοκρατίας της Κορέας να αντιμετωπίζει τρέχουσες και μελλοντικές απειλές», διαβεβαίωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, κάνοντας για «αξιόπιστη δύναμη ικανή για την αποτροπή αντιπάλων».

Τον Νοέμβριο του 2025, ο νοτιοκορεάτης πρόεδρος Λι Τζε-μιουνγκ υποσχέθηκε, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Σεούλ θα αγοράσει στρατιωτικό εξοπλισμό αξίας 25 δισεκ. δολαρίων από τις ΗΠΑ ως το 2030 και θα δαπανήσει επιπλέον 33 δισεκ. δολάρια για τις αμερικανικές δυνάμεις που είναι παρούσες στη χερσόνησο.

Axios: Πώς οι Άραβες ηγέτες «πάγωσαν» την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν – Το παρασκήνιο της αναβολής Τραμπ

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, οι ΗΠΑ διατηρούν ανεπτυγμένους στη Νότια Κορέα 28.500 στρατιωτικούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί μεγάλη πίεση στους συμμάχους των ΗΠΑ, μη εξαιρουμένης της Νότιας Κορέας, να αυξήσουν τις στρατιωτικές δαπάνες τους και λέει πως αμφισβητεί πόσο ωφελεί την Ουάσιγκτον το να έχει στρατεύματα ανεπτυγμένα στο εξωτερικό.

Ο πρόεδρος Λι λέει πως θέλει να ξαναρχίσουν συνομιλίες με τη Βόρεια Κορέα. Οι χώρες παραμένουν από τεχνική άποψη σε εμπόλεμη κατάσταση καθώς ο πόλεμος της Κορέας (1950-1953) τερματίστηκε με απλή ανακωχή, δεν υπογράφτηκε ποτέ συμφωνία ειρήνης. Όμως δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ανταπόκριση από πλευράς Πιονγκγιάνγκ.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας (2017-2021), ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ συναντήθηκε τρεις φορές με τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, αλλά μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 δεν έχει μπορέσει να ξαναρχίσει συνομιλίες με την Πιονγκγιάνγκ, η οποία λέει πως έχει γίνει πλέον πυρηνική δύναμη κατά τρόπο οριστικό και «αμετάκλητο».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η κινέζικη άσκηση 800 ετών που ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση φυσικά

31χρονη έπαθε πνευμονική εμβολή από αντισυλληπτικό χάπι – Το σύμπτωμα στο πόδι που αγνόησε και παραλίγο να της κοστίσει τη ...

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Ρεύματος: Η παγίδα που πρέπει να αποφύγετε για να μην υποβάλετε «διπλή» αίτηση  

Καύσιμα: Ολοταχώς για νέες αυξήσεις στην αμόλυβδη βενζίνη – Ποιες είναι οι νεότερες προβλέψεις

Κενό ασφαλείας μηδενικής ημέρας στα Windows επιτρέπει την απόκτηση προνομίων SYSTEM

Το «απίστευτο» LED που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα
περισσότερα
09:04 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Ισπανία: Ένοπλος άνοιξε πυρ σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας τέσσερις

Ένα αποτρόπαιο έγκλημα συγκλονίζει τη νότια Ισπανία, καθώς ένας ένοπλος άνοιξε πυρ στην πόλη Ε...
08:51 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Μακελειό στο Σαν Ντιέγκο: Με τα όπλα της μητέρας του σκόρπισε τον θάνατο ο 17χρονος δράστης – «Ήρωας» φύλακας θυσιάστηκε για να σώσει το τζαμί

Μακελειό στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ, όταν δύο έφηβοι άνοιξαν πυρ έξω από τζαμί, προκαλώντας τον θ...
08:27 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Μαλδίβες: «Αγώνας δρόμου» για την ανάσυρση των 4 σορών από τη «Σπηλιά των Καρχαριών» σε δύο φάσεις – Εντοπίστηκαν «σχεδόν όλες μαζί»

Τέσσερις ημέρες μετά την εξαφάνισή τους, οι σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών εντοπίστηκαν βαθιά μέσ...
07:44 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Axios: Πώς οι Άραβες ηγέτες «πάγωσαν» την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν – Το παρασκήνιο της αναβολής Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι αναστέλλει το προγραμματισμένο σ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν