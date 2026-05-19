Μακελειό στο Σαν Ντιέγκο: Με τα όπλα της μητέρας του σκόρπισε τον θάνατο ο 17χρονος δράστης – «Ήρωας» φύλακας θυσιάστηκε για να σώσει το τζαμί

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Φωτογραφίες: AP, New York Post
Μακελειό στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ, όταν δύο έφηβοι άνοιξαν πυρ έξω από τζαμί, προκαλώντας τον θάνατο τριών ανδρών, προτού αυτοκτονήσουν λίγα τετράγωνα μακρύτερα. Οι αρχές ερευνούν την επίθεση ως έγκλημα μίσους.

Σύμφωνα με πηγές των δυνάμεων επιβολής του νόμου, οι δράστες ταυτοποιήθηκαν ως ο 17χρονος Κέιν Κλαρκ και ο 18χρονος Κάλεμπ Βελάσκεζ.

Οι δύο δράστες εντοπίστηκαν νεκροί, φέροντας τραύματα από αυτοπυροβολισμό μέσα σε μια λευκή BMW, σε μικρή απόσταση από το Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο.

Το χρονικό της επίθεσης

Οι αρχές ανέφεραν ότι οι αστυνομικές δυνάμεις κατέκλυσαν το Ισλαμικό Κέντρο μέσα σε τέσσερα λεπτά από τις πρώτες κλήσεις έκτακτης ανάγκης, ξεκινώντας μια ταχύτατη και «δυναμική» επιχείρηση.

Δεκάδες αστυνομικοί εισήλθαν στο κέντρο, ερευνώντας σχολικές αίθουσες, χώρους προσευχής και γειτονικά κτίρια για τον εντοπισμό τυχόν άλλων απειλών.

Παρά την έκταση της ένοπλης επίθεσης, τα παιδιά και το προσωπικό που βρισκόταν στο σημείο προστατεύτηκαν.

Σε βίντεο που εξασφάλισε η New York Post και κυκλοφόρησε στη μουσουλμανική κοινότητα της Καλιφόρνια, ο ιμάμης του κέντρου, Τάχα Χασάνε, δήλωσε: «Είμαστε ασφαλείς, ολόκληρο το σχολείο είναι ασφαλές. Όλα τα παιδιά, όλο το προσωπικό και οι δάσκαλοι είναι ασφαλείς και έξω από το Ισλαμικό Κέντρο».

Ανάμεσα στους τρεις νεκρούς της επίθεσης βρίσκεται ο φύλακας του κέντρου και πατέρας οκτώ παιδιών, Αμίν Αμπντουλάχ, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, απέτρεψε περισσότερους θανάτους με την παρέμβασή του.

Τα άλλα δύο θύματα ήταν ένας ιδιοκτήτης παντοπωλείου και ένας ακόμη άνδρας.

Τα ευρήματα και τα κίνητρα της επίθεσης

Αν και δεν είχε διατυπωθεί συγκεκριμένη απειλή εναντίον του Ισλαμικού Κέντρου, οι αρχές εντόπισαν στοιχεία που δείχνουν ότι οι ύποπτοι χρησιμοποιούσαν ρητορική μίσους.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Σαν Ντιέγκο, Σκοτ Γουόλ, απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, σημειώνοντας ωστόσο ότι «οι περιστάσεις που οδήγησαν σε αυτό» θα έρθουν στο φως τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τουλάχιστον ένας από τους υπόπτους είχε αφαιρέσει όπλα από το σπίτι των γονιών του, ενώ άφησε πίσω του ένα σημείωμα αυτοκτονίας που αναφερόταν σε φυλετική υπερηφάνεια.

Στο όχημα των δραστών εντοπίστηκαν αντι-ισλαμικά κείμενα, ενώ πάνω στα πυροβόλα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν είχαν αναγραφεί μηνύματα μίσους.

Στο σημείο όπου βρέθηκαν οι σοροί των δύο εφήβων, οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης μια καραμπίνα και ένα μπιτόνι βενζίνης που έφερε αυτοκόλλητο με τα αρχικά «SS», τα οποία παραπέμπουν στα Schutzstaffel, την παραστρατιωτική οργάνωση του ναζιστικού καθεστώτος του Αδόλφου Χίτλερ.

Η προειδοποίηση πριν το μακελειό

Η αστυνομία αποκάλυψε ότι γύρω στις 9:42 π.μ. τοπική ώρα της Δευτέρας, έλαβε κλήση από μια ανήσυχη μητέρα που δήλωνε την εξαφάνιση του ανήλικου γιου της.

Μετά την επικοινωνία μαζί της, οι αρχές ανέβασαν το επίπεδο απειλής για την κοινότητα.

Η μητέρα εξέφρασε φόβους ότι ο γιος της είχε αυτοκτονικές τάσεις και ανέφερε ότι έλειπαν αρκετά από τα όπλα της, καθώς και το όχημά της.

Πρόσθεσε επίσης ότι ο γιος της συνοδευόταν από έναν φίλο του και ότι φορούσαν ρούχα παραλλαγής.

Αν και η αστυνομία δεν διευκρίνισε επίσημα αν το πρόσωπο αυτό ήταν ένας εκ των δραστών, τα στοιχεία συμπίπτουν με τις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Ο Κέιν Κλαρκ φοιτούσε στο Λύκειο Μάντισον και ήταν διακεκριμένος αθλητής της πάλης, σύμφωνα με τις σελίδες του σχολείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 78χρονος παππούς του, Ντέιβιντ Κλαρκ, δήλωσε συντετριμμένος από τις εξελίξεις. «Λυπούμαστε πολύ για αυτό που συνέβη. Ξέρουμε όσα ξέρετε κι εσείς. Είναι σοκ», είπε.

Η έρευνα για την υπόθεση και τον προσδιορισμό των ακριβών αιτιών παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: New York Post, Associated Press

