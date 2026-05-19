Συνελήφθη ζευγάρι Τούρκων στη Λέσβο – Είχαν στις αποσκευές τους περισσότερα από 200 φυσίγγια

Ένα ζευγάρι Τούρκων συνελήφθη το πρωί της Κυριακής (19/5) στη Λέσβο με την κατηγορία «περί όπλων» κατά τον τελωνειακό έλεγχο που διενεργήθηκε μετά την άφιξή τους με ημερόπλοιο από τα απέναντι παράλια στην Πύλη Εισόδου του Λιμανιού της Μυτιλήνης.

Πρόκειται για έναν 37χρονο άνδρα και τη 33χρονη σύζυγό του. Κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους στο αυτοκίνητο τους βρέθηκε ένα κουτί με περισσότερα από 200 φυσίγγια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 37χρονος ισχυρίστηκε κατά την ανάκρισή του ότι είχε ξεχάσει το κουτί με τα φυσίγγια στο αυτοκίνητο καθώς παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας στην Τουρκία.

Ο 37χρονος και η 33χρονη κρατούνται στο Αστυνομικό Τμήμα Μυτιλήνης και σήμερα θα οδηγηθούν για δεύτερη φορά στον Εισαγγελέα Μυτιλήνης. Τη δικογραφία σχημάτισε η Τελωνειακή Αρχή Μυτιλήνης.

Απρόσμενο όφελος από κοινό φάρμακο: Μειώνει κρίσεις άσθματος και ημικρανίες, σύμφωνα με δύο νέες μελέτες

ΕΣΥ: Ενίσχυση με 1.131 νέες θέσεις γιατρών και νέα κίνητρα στελέχωσης

Kεραμέως: Καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Τι είπε για την απόφαση του ΣτΕ

ΗΠΑ: Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής το νομοσχέδιο για την αμυντική συνεργασία ΗΠΑ και Ελλάδας

Κενό ασφαλείας μηδενικής ημέρας στα Windows επιτρέπει την απόκτηση προνομίων SYSTEM

Το «απίστευτο» LED που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα
