Συνελήφθη ζευγάρι Τούρκων στη Λέσβο – Είχαν στις αποσκευές τους περισσότερα από 200 φυσίγγια

Ένα ζευγάρι Τούρκων συνελήφθη το πρωί της Κυριακής (19/5) στη Λέσβο με την κατηγορία «περί όπλων» κατά τον τελωνειακό έλεγχο που διενεργήθηκε μετά την άφιξή τους με ημερόπλοιο από τα απέναντι παράλια στην Πύλη Εισόδου του Λιμανιού της Μυτιλήνης.

Πρόκειται για έναν 37χρονο άνδρα και τη 33χρονη σύζυγό του. Κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους στο αυτοκίνητο τους βρέθηκε ένα κουτί με περισσότερα από 200 φυσίγγια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 37χρονος ισχυρίστηκε κατά την ανάκρισή του ότι είχε ξεχάσει το κουτί με τα φυσίγγια στο αυτοκίνητο καθώς παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας στην Τουρκία.

Ο 37χρονος και η 33χρονη κρατούνται στο Αστυνομικό Τμήμα Μυτιλήνης και σήμερα θα οδηγηθούν για δεύτερη φορά στον Εισαγγελέα Μυτιλήνης. Τη δικογραφία σχημάτισε η Τελωνειακή Αρχή Μυτιλήνης.