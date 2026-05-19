Τηλεθέαση (18/5): Οι νικητές σε δυναμικό και σύνολο κοινού

Ο ALPHA κυριάρχησε στην τηλεθέαση στην prime time ζώνη, κατακτώντας τις τρεις πρώτες θέσεις στο σύνολο κοινού με τις σειρές «Να μ’ αγαπάς», «Μπαμπά σ’ αγαπώ» και «Άγιος έρωτας».

Στο δυναμικό κοινό, την πρωτιά πήρε το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με 19,2%, ενώ το «MasterChef» του STAR ακολούθησε στη δεύτερη θέση με 17,2%. Σταθερή παρουσία είχαν επίσης οι παραγωγές του ANT1 και του MEGA, ενώ ο ΣΚΑΪ ξεχώρισε με την ταινία «Η κληρονομιά του Μπορν».

Δυναμικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%) 1 ALPHA Μπαμπά σ’ αγαπώ 19,2 2 STAR MasterChef 17,2 3 ALPHA Να μ’αγαπάς 16,7 4 ALPHA Άγιος έρωτας 13,9 5 MEGA Έχω παιδιά 11,6 6 ANT1 Σούπερ ήρωες 11,6 7 ANT1 Grand Hotel 11,5 8 MEGA Μια νύχτα μόνο 10,3 9 ANT1 Γιατί ρε πατέρα 8,0 10 ΣΚΑΪ Ξένη ταινία – Η κληρονομιά του Μπορν 7,0

Σύνολο κοινού