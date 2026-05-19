Μαρινάκης: Καμία σχέση με τις εξελίξεις στην Τουρκία η απόσυρση των Patriot – Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου

Ευανθία Τασσοπούλου

Πολιτική

Παύλος Μαρινάκης
«Έχω βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας με μία α λά καρτ ανάγνωση διαφόρων αναλυτών, δήθεν ειδικών», ανέφερε σε συνέντευξή του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Η πραγματικότητα είναι ότι εκρίθη επιχειρησιακά, όπως στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης άσκησης εστάλησαν και στην Κύπρο μια πρωτοβουλία -καταρχάς στην Κύπρο ήταν μια εντελώς διαφορετική περίπτωση. Εκεί ήταν μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Κυβέρνησης σε συνεννόηση με την Κυπριακή Δημοκρατία, μετά από επικοινωνία, δηλαδή, του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εδώ αναφερόμαστε στην Κάρπαθο και στο Διδυμότειχο. Εκρίθη επιχειρησιακά, μετά την πάροδο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος, ότι τα Patriot έπρεπε να επιστρέψουν μετά από σχετική χτεσινή απόφαση» πρόσθεσε.

«Καμία σχέση με τις εξελίξεις στην Τουρκία…» διευκρίνισε.

«Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μία απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά -και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας- για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Όπως πήγαν για επιχειρησιακούς λόγους στο πλαίσιο μιας άσκησης και για πολλούς άλλους λόγους, τέλος πάντων, που δεν είναι το συγκριμένο βήμα ή εγώ αρμόδιος για να τα αναλύσω, έτσι και επιστρέφουν. Η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό, έχει κάνει άλματα. Και αυτό το καταλαβαίνουν και πολίτες και το αναγνωρίζουν, οι οποίοι μπορεί να μη μας ψηφίζουν και μπορεί να έχουν παράπονα για άλλες πτυχές της πολιτικής μας -εδώ είμαστε για να το συζητήσουμε- αλλά κάτι που έχει μια ευρύτερη αποδοχή. Οπότε, ας μην κάνουν κάποιοι το άσπρο μαύρο» σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

 

