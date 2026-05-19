Ιράν: Αποκάλυψε την ειρηνευτική πρόταση που απέστειλε στις ΗΠΑ – Οι «κόκκινες γραμμές» της Τεχεράνης και οι υποχωρήσεις

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Τεχεράνη, Ιράν / Φωτογραφία: Reuters
Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν την Τρίτη οι όροι της αναθεωρημένης ειρηνευτικής πρότασης που κατέθεσε το Ιράν προς τις ΗΠΑ, την οποία η Ουάσινγκτον θεώρησε «ανεπαρκή».

Οι όροι της Τεχεράνης και η «σκληρή» γραμμή

Όπως μεταδίδει το Reuters, το σχέδιο περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα -συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου-, την απομάκρυνση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν, καθώς και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο.

Στα πρώτα επίσημα σχόλια της Τεχεράνης για την πρόταση, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, διευκρίνισε μέσω του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων IRNA ότι το Ιράν διεκδικεί επίσης:

  • Την άρση των κυρώσεων
  • Την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων
  • Τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβάλει το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό στη χώρα


Αν και οι όροι αυτοί δεν παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές από την προηγούμενη προσφορά του Ιράν -την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απορρίψει την περασμένη εβδομάδα χαρακτηρίζοντάς τη «σκουπίδι»-, το κλίμα στην Ουάσινγκτον εμφανίζεται ελαφρώς μετατοπισμένο.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος τη Δευτέρα ανακοίνωσε ότι «παγώνει» τα σχέδια για επανέναρξη των επιθέσεων έπειτα από μεσολάβηση των ηγετών του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΑΕ, δήλωσε σε δημοσιογράφους πως πλέον υπάρχει μια «πολύ καλή ευκαιρία» για την επίτευξη συμφωνίας που θα περιορίζει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Φαίνεται να υπάρχει μια πολύ καλή ευκαιρία να βρουν μια λύση. Αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό χωρίς να τους βομβαρδίσουμε μέχρι θανάτου, θα ήμουν πολύ χαρούμενος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας πως οι ΗΠΑ θα μείνουν ικανοποιημένες εάν αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη.

Διπλωματικό θρίλερ μέσω Πακιστάν και φήμες για υποχωρήσεις

Πακιστανική πηγή επιβεβαίωσε ότι το Ισλαμαμπάντ, το οποίο λειτουργεί ως ο επίσημος δίαυλος επικοινωνίας και είχε φιλοξενήσει τον μοναδικό γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών τον περασμένο μήνα, μετέφερε την ιρανική πρόταση στην Ουάσινγκτον.

Η ίδια πηγή εξέφρασε ωστόσο σκεπτικισμό, σημειώνοντας ότι οι δύο πλευρές «συνεχίζουν να αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού», προειδοποιώντας: «Δεν έχουμε πολύ χρόνο».

Παρά το τρέχον αδιέξοδο, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος άφησε να εννοηθεί τη Δευτέρα ότι η Ουάσινγκτον ίσως μαλακώνει τη στάση της σε ορισμένα αιτήματα.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, οι ΗΠΑ φέρονται να συμφώνησαν να αποδεσμεύσουν το ένα τέταρτο των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων -ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων- που κρατούνται σε ξένες τράπεζες, με το Ιράν πάντως να απαιτεί την πλήρη απελευθέρωσή τους.

Επιπλέον, η ίδια πηγή υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον δείχνει μεγαλύτερη ευελιξία στο να επιτρέψει στο Ιράν να συνεχίσει ορισμένες ειρηνικές πυρηνικές δραστηριότητες υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

Οι ΗΠΑ δεν έχουν επιβεβαιώσει καμία συμφωνία.

Μάλιστα, Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, διέψευσε κατηγορηματικά ρεπορτάζ του ιρανικού πρακτορείου Tasnim που υποστήριζε ότι η Ουάσινγκτον δέχθηκε να άρει τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

