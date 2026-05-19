Γιώργος Αυτιάς: «Οι 7 άξονες για περιφέρειες που θα μειώσουν τις ανισότητες στην Ευρώπη»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

Γιώργος Αυτιάς
Φωτογραφία: Intime
Με τη φράση «πρέπει να κλείσουμε την πύλη των ανισοτήτων στην Ευρώπη» ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Αυτιάς, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, παρουσίασε 7 άξονες που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση συζήτησης για την οικονομική και κοινωνική σύγκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι ευρωπαϊκές και οι ελληνικές περιφέρειες πρέπει να χρηματοδοτηθούν άμεσα προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα διαρθρωτικά τους προβλήματα.

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής επισήμανε ακόμη ότι, η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, του δημογραφικού, η επίλυση της στεγαστικής κρίσης, η διασφάλιση σταθερών μισθών και ανθεκτικών υποδομών για την υγεία και την παιδεία πρέπει να βρεθούν στην πρώτη γραμμή των ευρωπαϊκών παρεμβάσεων, ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει την ανάγκη στήριξης των Περιφερειών που πιέζονται οικονομικά λόγω της απολιγνιτοποίησης.

Η πλήρης ομιλία του Γιώργου Αυτιά:

«Θα πρέπει να κλείσουμε την πύλη των ανισοτήτων στην Ευρώπη. Πώς θα το κάνουμε αυτό; Να αναπτύξουμε περισσότερο τις περιφέρειες. Να φτάνει η χρηματοδότηση στις Ελληνικές περιφέρειες, τις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Επίσης, να κάνουμε το ευρωπαϊκό ταμείο περισσότερο ευλύγιστο, προσβάσιμο στον πολίτη και βέβαια να μπορούμε να στηρίξουμε δημογραφικό, στέγη, σταθερό μισθό, υγεία και παιδεία. Και όπως ξέρετε πολύ καλά, υπάρχουν περιφέρειες που έχουν πρόβλημα στο μεταναστευτικό και περιφέρειες που έχουν τεράστιο θέμα με την απολιγνιτοποίηση. Τα έχουμε θέσει όλα αυτά. Πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε την κάθε περιφέρεια της Ευρώπης με χρηματοδότηση με αμεσότητα και με πολλή αγάπη».

