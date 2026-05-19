Ανοίγει η πλατφόρμα σήμερα για το πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας στα ΑΕΙ

Άννα Δόλλαρη

Κοινωνία

Πανεπιστημιακή αίθουσα
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Από σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου 2026 έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 (ώρα: 14:00) ανοίγει η πλατφόρμα για συμμετοχή στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας των ΑΕΙ για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027.

Οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές, που έχουν εισαχθεί μέσω εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://internalerasmus.it.minedu.gov.gr.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι κάθε φοιτητής μπορεί να κάνει αίτηση μετακίνησης προς ένα ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο της επικράτειας της επιλογής του και να δηλώσει έως τρία προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου προς τα οποία επιθυμεί να μετακινηθεί κατά σειρά προτίμησης.

Η ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να αναρτηθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα, με ευθύνη του αιτούντα:

• Αντίγραφο ακαδημαϊκής ταυτότητας
• Βεβαίωση σπουδών του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής
• Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, βάσει του υποδείγματος Europass CV
• Επιστολή κινήτρων συμμετοχής στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας, στην οποία αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους θέλει να παρακολουθήσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες των συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών και να μετακινηθεί για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο στο συγκεκριμένο ΑΕΙ.

Από το υπουργείο Παιδείας σημειώνεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος/η φοιτητής/φοιτήτρια δύναται να συνυποβάλει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον κρίνει ότι αυτά μπορούν να συμβάλουν θετικά στην αξιολόγηση του αιτήματος του (π.χ. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, συστατικές επιστολές διδακτικού προσωπικού, αντίγραφο τίτλων σπουδών, πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών).

Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες πρέπει να χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ακαδημαϊκές υπηρεσίες (πχ. φοιτητική ταυτότητα, Εύδοξος κ.τ.λ.) του ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.

Επισημαίνεται ότι για όσους/-ες φοιτητές/-ήτριες συμμετέχουν στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας το προαναφερόμενο εξάμηνο θα ανασταλεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης μετεγγραφής/μετακίνησης το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2026-2027.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων φοιτητών/-τριών και τα δικαιολογητικά, διαβιβάζονται ηλεκτρονικά προς κάθε ΑΕΙ και αξιολογούνται από τη Συνέλευση του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μικροπλαστικά: Μελέτη αποκαλύπτει την τροφή που τα αποβάλλει από τον οργανισμό

Τι πρέπει να προσέχουμε στον ήλιο- Οδηγός προστασίας για μικρούς και μεγάλους

Παιδικές κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ 2026: Πήρε ΦΕΚ η ΚΥΑ -Τι αναφέρει

Πότε θα παρουσιαστεί το νομοσχέδιο για την ισότητα αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών-Τι είπε η Κεραμέως για τη νέα διάταξη...

Πώς η agentic AI μπορεί να επιτρέψει τη ρομποτική πλοήγηση γενικού σκοπού

Οδικός χάρτης τριών κατευθύνσεων για κβαντικά υλικά σε θερμοκρασία δωματίου
περισσότερα
13:37 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Έντονη μυρωδιά υγραερίου στα νότια προάστια

Έντονη μυρωδιά υγραερίου έχει προκαλέσει ανησυχία στα νότια προάστια από τη Νέα Σμύρνη μέχρι τ...
13:35 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Καιρός: Αστάθεια με μπόρες, χαλάζι και κεραυνούς σε περιοχές της χώρας – Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για την Αττική

Η αστάθεια με νεφώσεις και μπόρες από τις μεσημεριανές ώρες και μετά θα είναι το κύριο χαρακτη...
12:58 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: Σωτήρια επέμβαση διασωστών του ΕΚΑΒ για γυναίκα που υπέστη καρδιακή ανακοπή

Σωτήρια ήταν η επέμβαση διασωστών του ΕΚΑΒ για μία γυναίκα, η οποία υπέστη καρδιακή ανακοπή το...
10:26 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Η εισαγγελέας προτείνει την παραπομπή των 4 αστυνομικών σε δίκη για κακούργημα

Να παραπεμφθούν σε δίκη για κακούργημα οι αστυνομικοί που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση δολοφονί...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν