Κρήτη: Την Παρασκευή απολογείται και ο 43χρονος «αρχηγός» του κυκλώματος που εκβίαζε αγρότες και έπαιρνε παράνομες επιδοτήσεις

Την Παρασκευή θα απολογηθεί ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος στην πολύκροτη υπόθεση του κυκλώματος που δρούσε σε Αμάρι και Βορίζια, στην Κρήτη, και εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI.

Ο 43χρονος οδηγήθηκε νωρίτερα το πρωί της Τρίτης (19/5) στα δικαστήρια Ρεθύμνου, απ’ όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.

Υπενθυμίζεται ότι ο βασικός κατηγορούμενος συνελήφθη με σχετικό ένταλμα στην Αθήνα και μεταφέρθηκε στην Κρήτη, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών. Μαζί με τον 43χρονο, την Παρασκευή, αναμένεται να απολογηθούν και τα δύο ανίψια του, ηλικίας 39 και 44 ετών, που επίσης περιλαμβάνονται στους βασικούς κατηγορούμενους της υπόθεσης.

Οι τρεις άνδρες, σύμφωνα με το creta24.gr, αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες:

Εκβίαση κατ’ εξακολούθηση με επικείμενο κίνδυνο ζωής ή επαγγέλματος.

Εγκληματική οργάνωση για κακουργήματα εκβίασης και πλημμελημάτων με προσβολή ιδιοκτησίας και αγροτική φθορά.

Ανεπιτήρητη βοσκή κατ’ εξακολούθηση.

Αγροτική φθορά από κοινού με ζώα μεγάλης αξίας.

Εμπρησμό από κοινού με κίνδυνο για άνθρωπο.

Διακεκριμένη φθορά ξένης περιουσίας με φωτιά και κατά συναυτουργία.

Απάτη σε επιχορηγήσεις κατ’ εξακολούθηση, κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., με ποσό επιχορήγησης άνω των 120.000 €.

Η δικογραφία περιγράφει, σύμφωνα με τις Αρχές, εκβιασμούς, απειλές, εμπρησμούς, καταπατήσεις αγροτικών εκτάσεων και παράνομο πλουτισμό μέσω επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με την δικηγόρο των κατηγορουμένων, Θεονύμφη Μπέρκη, η δίωξη αφορά κακουργηματική εκβίαση και σημείωσε ότι θα τοποθετηθεί επί της ουσίας όταν μελετηθεί το σύνολο της δικογραφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως μεταδίδει η Νέα Κρήτη, οι κατηγορούμενοι αρνούνται όσα τους αποδίδονται.

Την ίδια ώρα, οι δύο γυναίκες και ο ένας άνδρας που είχαν συλληφθεί για υποθέσεις ζωοκλοπής έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Η δικογραφία, που αριθμεί χιλιάδες σελίδες, αποτυπώνει τη δράση μιας ομάδας που φέρεται να είχε επιβάλει καθεστώς φόβου σε κατοίκους της περιοχής από το 2021 και μετά. Δεκάδες πολίτες καταγγέλλουν ότι εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν χωράφια και περιουσίες, τα οποία στη συνέχεια φέρονται να δηλώνονταν παράνομα στις κτηνοτροφικές δηλώσεις των κατηγορουμένων, με στόχο την είσπραξη ευρωπαϊκών επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, όσοι αντιδρούσαν φέρονται να δέχονταν απειλές, εκφοβισμό και βανδαλισμούς. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται αναφορές για εμπρησμούς οχημάτων, καταστροφές περιφράξεων και εκτεταμένες φθορές σε καλλιέργειες.

Οι ζημιές που αποδίδονται στη δράση της ομάδας σε καλλιέργειες και περιουσίες υπολογίζονται σε περισσότερα από 200.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή, το ποσό που φέρεται να εισπράχθηκε παράνομα από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2021-2025 ξεπερνά τις 586.000 ευρώ.

Όπως προέκυψε από την οικονομική έρευνα και τους διασταυρωτικούς ελέγχους, συγγενικά και φιλικά πρόσωπα των κατηγορουμένων φέρονται να έκαναν ψευδείς δηλώσεις στο ΟΣΔΕ για ζωικό κεφάλαιο που δεν διέθεταν. Κατά τους ελέγχους, μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι πολλά από τα αιγοπρόβατα που εντοπίστηκαν δεν έφεραν ενώτια, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο των υποθέσεων ζωοκλοπής.

Η μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε περιοχές της Κρήτης και στην Καλλιθέα Αττικής, όπου νοσηλευόταν ο 43χρονος. Οι συλλήψεις έγιναν λίγους μήνες μετά τις δημόσιες αναφορές του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για εγκληματικά δίκτυα στην Κρήτη, μετά τα αιματηρά περιστατικά στα Βορίζια.

«Ζούσαν σαν άρχοντες στο χωριό»

Toν απόλυτο εφιάλτη ζούσαν οι κάτοικοι στο Αμάρι του Ρεθύμνου. Με ξυλοδαρμούς, εμπρησμούς, εκβιασμούς ο φερόμενος «εγκέφαλος» της «οικογενειακής μαφίας» και τα ανίψια του είχαν επιβάλει καθεστώς τρόμου σε τουλάχιστον 40 οικογένειες. Δεν δίστασαν να βάλουν στο στόχαστρο ακόμη οικογενειακούς φίλους και κουμπάρους. Και σαν μην έφτανε αυτό, αφού άρπαζαν τις περιουσίες τους τις δήλωσαν ως δικές τους, εξασφαλίζοντας πλούσιες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και η ζωή που έκαναν. Ζούσαν σαν άρχοντες στον χωριό, όπως λένε κάτοικοι στην κάμερα τους ΕΡΤnews, αλλάζοντας διαρκώς αυτοκίνητα.

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποδόμηση της «οικογενειακής μαφίας» ξεκίνησε, μετά από σχετικές καταγγελίες και εισαγγελική παραγγελία. Οι Αρχές έχουν καταγράψει σοκαριστικές περιπτώσεις εκδίκησης.

Πέρα από τις καταπατήσεις και την ανεξέλεγκτη βόσκηση των αιγοπροβάτων τους σε ξένα χωράφια (ώστε να λιγοστεύουν το κόστος των ζωοτροφών), η συμμορία είχε στήσει «βιομηχανία» εικονικών κτηνοτροφικών μονάδων.

Ως προς το πώς στήθηκε η «κομπίνα» με το εικονικό ζωικό κεφάλαιο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, από τον διασταυρωμένο έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Κρήτης:

Ο 43χρονος αρχηγός και η σύζυγός του έλαβαν 88.811 ευρώ.

Ο 39χρονος ανιψιός με τη σύζυγό του καρπώθηκαν 165.348 ευρώ.

Ο 44χρονος ανιψιός με τη σύζυγό του εισέπραξαν 101.689 ευρώ.

Άλλα δύο ανδρόγυνα της ίδιας οικογένειας έλαβαν 60.378 ευρώ και 130.106 ευρώ αντίστοιχα.

Μάλιστα, σε μια περίπτωση, μέλη της συμμορίας εμφάνισαν ψευδώς ως δικούς τους στάβλους στην περιοχή του Αμαρίου, επιχειρώντας να τους ιδιοποιηθούν μέσω χρησικτησίας.

Όλη η οικογένεια, που έχει απλώσει τα πλοκάμια της διαφορετικά μέρη της Κρήτης – Ηράκλειο και Ρέθυμνο- βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, ενώ εκτιμάται, πως τα θύματα της συμμορίας είναι πολύ περισσότερα, καθώς πολλοί φοβούνταν να μιλήσουν.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Αστυνόμος Β Κωνσταντίνα Δημογλίδου στο ΕΡΤnews, τρία από τα μέλη της οργάνωσης είχαν προσαχθεί ξανά στο παρελθόν για υποθέσεις ζωοκλοπής.