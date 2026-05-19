Δήμος Νέας Σμύρνης: «Διαβεβαιώσεις ότι η οσμή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου»

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

Πυροσβεστικό, Πυροσβεστική - Pyrosvestiki - Pirosvestiko, Pirosvestiki - Fotia
Ανακοίνωση για την έντονη οσμή που έχει προκαλέσει ανησυχία σε περιοχές των νοτίων προαστίων και του παραλιακού μετώπου της Αττικής, εξέδωσε ο δήμος Νέας Σμύρνης, τονίζοντας ότι σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων η μυρωδιά αυτή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου.

Τονίζει, επίσης, ότι η υπηρεσία του ΠΕΡΠΑ (Περιορισμός Ρύπανσης και Εξοικονόμηση Πετρελαίου & Αερίου) έχει διαβεβαιώσει τον Δήμο ότι η οσμή δεν είναι αποτέλεσμα επικίνδυνης περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Ο δήμος Νέας Σμύρνης συστήνει στους πολίτες να παραμείνουν σε χώρους με κλειστά παράθυρα.

Η ανακοίνωση του δήμου Νέας Σμύρνης

ΔΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΣΜΗ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

Έντονη δυσάρεστη οσμή παρατηρείται την τελευταία ώρα στα Νότια Προάστια και συγκεκριμένα στους Δήμους Νέας Σμύρνης, Π. Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου, Καλλιθέας, Γλυφάδας, Αλίμου. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων η οσμή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου.

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχει ενημερώσει τους φορείς της Πολιτείας (Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας) προκειμένου να διαπιστωθεί για τι ακριβώς πρόκειται.
Από την υπηρεσία του ΠΕΡΠΑ (Περιορισμός Ρύπανσης και Εξοικονόμηση Πετρελαίου & Αερίου) πάντως έχει δοθεί η διαβεβαίωση προς τον Δήμο ότι η οσμή δεν είναι αποτέλεσμα επικίνδυνης περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Η μέχρι τώρα σύσταση είναι η παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα.

