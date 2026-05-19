NASA: Το απροσδόκητο εύρημα που κρύβεται στους «απόκοσμους» νέους χάρτες του τεχνητού φωτός της Γης

Ανεπαίσθητες αλλαγές συντελούνται κατά τις νυχτερινές ώρες στον πλανήτη Γη, σύμφωνα με επιστήμονες της NASA, οι οποίοι αναφέρουν ότι ένα απροσδόκητο μοτίβο ήρθε στην επιφάνεια στους νέους χάρτες του τεχνητού φωτός του κόσμου.

Οι νέοι χάρτες υψηλής ευκρίνειας προσφέρουν μια αποκαλυπτική ματιά στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αναδιαμορφώνουν τον νυχτερινό κόσμο γύρω από τον πλανήτη μας, όπως φαίνεται από τα μοτίβα των διακυμάνσεων στο τεχνητό φως.

Τα ευρήματα αναλύθηκαν λεπτομερώς σε μια πρόσφατη μελέτη από μια διεθνή ομάδα ερευνητών, συμπεριλαμβανομένων επιστημόνων από την αμερικανική διαστημική υπηρεσία.

Βασισμένοι στα δεδομένα «Black Marble» της NASA, οι χάρτες αποκαλύπτουν έναν κόσμο που τρεμοπαίζει λόγω βιομηχανικών εξάρσεων, κατασκευών και μπλακάουτ, πέρα από τις σταδιακές αλλαγές στον νυχτερινό φωτισμό. Τα δεδομένα υπογραμμίζουν τον αντίκτυπο των βιομηχανικών δραστηριοτήτων στη φωτεινότητα της Γης.

Black Marble: Κοιτάζοντας στο ορατό υπέρυθρο

Το Black Marble είναι μια σουίτα προϊόντων ειδικά σχεδιασμένη για την παρακολούθηση των αλλαγών στις ανθρώπινες υποδομές, οι οποίες καθοδηγούνται από το τεχνητό φως. Το σύστημα βαθμονομείται καθημερινά, ώστε να διασφαλίζονται ακριβείς και επικαιροποιημένες επιστημονικές παρατηρήσεις.

«Το Black Marble διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην έρευνα για τη φωτορύπανση, την παράνομη αλιεία, τις πυρκαγιές, τις επιπτώσεις και την αποκατάσταση από καταστροφές, καθώς και για τους ανθρώπινους οικισμούς και τις σχετικές ενεργειακές υποδομές», σύμφωνα με μια σελίδα συχνών ερωτήσεων (FAQ) της NASA που περιγράφει λεπτομερώς τις δυνατότητές του.

Στον πυρήνα του Black Marble βρίσκεται το Ραδιόμετρο Απεικόνισης Ορατού και Υπερύθρου (VIIRS), ένα σύστημα που φιλοξενείται σε μια τριάδα δορυφορικών πλατφορμών, οι οποίες περιλαμβάνουν τους δορυφόρους NOAA-20 και NOAA-21 της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA), καθώς και τον Suomi NPP.

Εξοπλισμένο με έναν μοναδικό αισθητήρα που διαθέτει ρυθμίσεις ενίσχυσης σήματος, βαθμονομημένες για τη λήψη υψηλής ποιότητας εικόνων της Γης σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού κατά τη διάρκεια της νύχτας, το Black Marble προσφέρει πληθώρα επιστημονικών δεδομένων και εντυπωσιακών εικόνων για τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αναδιαμορφώνουν τον πλανήτη μέσω του τεχνητού φωτός, καταγράφοντας το φως σε πολλαπλά μήκη κύματος.

Συγκεκριμένα, αυτά περιλαμβάνουν το πράσινο και το εγγύς υπέρυθρο φως, καθώς και εξειδικευμένες τεχνικές φιλτραρίσματος για μια ποικιλία σημαντικών εφαρμογών.

Τι αποκαλύπτουν οι χάρτες του τεχνητού φωτός της Γης

Ένα πράγμα που αποκαλύπτουν οι νέοι χάρτες είναι ο τρόπος με τον οποίο η φωτεινότητα από το τεχνητό φως ποικίλλει στις πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπως φαίνεται σε ζώνες που εκτείνονται περίπου μεταξύ 60 μοιρών νότια και 70 μοιρών βόρεια.

Η νέα εικονογράφηση, που παρουσιάζεται στη σελίδα Earth Observatory της NASA, εμφανίζει περιοχές με κίτρινο και χρυσό χρώμα, υποδεικνύοντας ζώνες που παρουσίασαν σημαντικά μεγαλύτερο φωτισμό κατά την περίοδο συλλογής των δεδομένων, μεταξύ 2014 και 2022.

Επιπλέον, οι χάρτες εμφανίζουν περιοχές με μωβ χρώμα που υποδεικνύουν το αντίθετο: μεγαλύτερη εξασθένηση του φωτισμού κατά την περίοδο της μελέτης. «Τα ευρήματά μας αμφισβητούν την κρατούσα άποψη ότι οι αλλαγές στην ακτινοβολία του φωτός είναι σε μεγάλο βαθμό σταδιακές και μονοδιάστατες», έγραψαν οι συγγραφείς μιας πρόσφατης μελέτης που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature, αναλύοντας τι αποκαλύπτουν οι χάρτες.

«Αντίθετα, τα νυχτερινά φώτα της Γης είναι παραδόξως δυναμικά, χαρακτηριζόμενα από συχνές και συνυπάρχουσες αυξομειώσεις της φωτεινότητας». Η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε ότι, κατά μέσο όρο, κάθε τοποθεσία στην οποία σημειώνονταν αλλαγές στο τεχνητό φως «υπέστη 6.6 διακριτές μεταβολές κατά τη διάρκεια των 9 ετών».

Η παγκόσμια εκπομπή ακτινοβολίας φαίνεται να έχει αυξηθεί κατά περίπου 34%, αναφέρουν οι ερευνητές, αν και επισημαίνουν ότι αυτή η εμφανής έξαρση του τεχνητού φωτισμού ουσιαστικά απέκρυπτε περιοχές όπου σημειωνόταν σημαντική εξασθένηση του φωτός.

Μια περιοχή όπου αυτό ήταν ιδιαίτερα εμφανές ήταν η Δυτική Ακτή των ΗΠΑ, όπου οι πόλεις φαίνεται να παρουσίασαν αύξηση της φωτεινότητας ανάλογη με την αύξηση του πληθυσμού.

Αντίθετα, κατά μήκος της Ανατολικής Ακτής παρατηρήθηκε μείωση του φωτισμού, γεγονός που οι ερευνητές συνέδεσαν με την ευρύτερη χρήση ενεργειακά αποδοτικών εναλλακτικών λύσεων, όπως ο φωτισμός LED, παράλληλα με ανεπαίσθητες οικονομικές μεταβολές και άλλους παράγοντες.

Εκρηκτική άνοδος στον Ανατολικό Κόσμο

Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη αύξηση στο τεχνητό φως κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν η Κίνα και η βόρεια Ινδία, οι οποίες συνέπεσαν με ζώνες συνεχιζόμενης αστικής ανάπτυξης.

Παρόμοια με τα μοτίβα στην ανατολική πλευρά των ΗΠΑ, χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία —ιδίως σε μεγάλες πόλεις όπως το Παρίσι— παρουσίασαν μείωση της τεχνητής φωτορύπανσης, καθώς υιοθετήθηκαν ο φωτισμός LED και άλλες προσπάθειες εξοικονόμησης ενέργειας.

Η πιο απότομη συνολική πτώση στον φωτισμό σημειώθηκε προς το τέλος της μελέτης, όταν μια ενεργειακή κρίση άρχισε να επηρεάζει πολλές ευρωπαϊκές χώρες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Οι νέοι χάρτες φιλοξενήθηκαν στο εξώφυλλο του πρόσφατου τεύχους του περιοδικού Nature όπου δημοσιεύθηκε η μελέτη, ενώ είναι επίσης διαθέσιμοι στη σελίδα Earth Observatory της NASA.