Ζωή Κωνσταντοπούλου: Την άρση της ασυλίας της αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής

Η Βουλή αποφάσισε την άρση ασυλίας της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (19/5), στην Ολομέλεια.

Η πρώτη υπόθεση αφορούσε δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή, μετά από μήνυση που είχε υποβάλει σε βάρος της ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Στη σχετική ψηφοφορία συμμετείχαν 228 βουλευτές. Από αυτούς, 162 βουλευτές τάχθηκαν υπέρ της άρσης ασυλίας, 53 ψήφισαν κατά και 13 δήλωσαν «παρών».

Η δεύτερη υπόθεση συνδεόταν με όσα έγιναν στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Στη συγκεκριμένη ψηφοφορία συμμετείχαν 244 βουλευτές. Από αυτούς, 177 βουλευτές τάχθηκαν υπέρ της άρσης ασυλίας, 54 ψήφισαν κατά και 13 δήλωσαν «παρών».

