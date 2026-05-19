Αθώος ο Στέφανος Κασσελάκης για την υπόθεση του Πόθεν Έσχες – «Η Δικαιοσύνη κατέρριψε οριστικά το κατασκευασμένο αφήγημα»

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο έκρινε αθώο σήμερα τον ιδρυτή και πρόεδρο του πολιτικού κόμματος, Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο και πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη, για την υπόθεση της παράβασης του νόμου περί δήλωσης Πόθεν Έσχες.

Σύμφωνα με την κατηγορία, για την οποία ο κ. Κασσελάκης είχε καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό, ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχε σε εταιρείες του εξωτερικού κατά παράβαση διατάξεων που απαγορεύουν συμμετοχή πολιτικών προσώπων ή και διά παρένθετων προσώπων, σε διοίκηση ή κεφάλαιο σε εταιρείες αλλοδαπής. Μία εξ αυτών είχε εμβάσει χρήματα ως δάνειο στον ΣΥΡΙΖΑ για την πληρωμή εργαζομένων.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε καταδικάσει τον κ. Κασσελάκη σε ποινή φυλάκισης 30 μηνών και χρηματική ποινή ύψους 50.000 ευρώ με αναστολή στην έφεση.

Ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε, σήμερα, στο δικαστήριο την αθώωση του κατηγορούμενου. Όπως είπε, όταν ανέλαβε καθήκοντα προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ είχε άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην Tiptree Marine, ενώ ως προς την Osios llc κατέληξε ότι ελλείπει ο δόλος, που είναι απαραίτητος για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος.

Κατά την εισαγγελική κρίση, που υιοθετήθηκε από το δικαστήριο, «δεν προέκυψε ότι είχε ενημερωθεί ο κατηγορούμενος πως δεν επιτρέπεται να έχει συμμετοχή σε αλλοδαπή εταιρεία». Κατά τον εισαγγελέα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, είναι μεν βαριά αμέλεια ή μη γνώση των διατάξεων περί της περιουσιακής κατάστασης, πλην όμως «υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για το αν υπήρχε δόλος. Τα κίνητρά του ήταν αγαθά, ήθελε να διασφαλίσει ότι κανείς εργαζόμενος δεν θα έμενε απλήρωτος και σίγουρα ο σκοπός του νομοθέτη δεν ήταν να αποτρέψει μια τέτοια πράξη».

Στην απολογία του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Στέφανος Κασσελάκης εξιστόρησε τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες πριν την εκλογή του στη θέση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρθηκε επίσης εκτενώς στην οικονομική κατάσταση του κόμματος όταν ανέλαβε την προεδρία, τονίζοντας ότι δεν υπήρχαν χρήματα για μισθοδοσία. «Δεν μπορούσα να αφήσω τον κόσμο, τους εργαζόμενους απλήρωτους μέσα στις γιορτές… Άλλωστε, με ενημέρωσαν ότι η μη καταβολή δώρου ήταν αυτόφωρο αδίκημα. Ήμουν στην Αμερική για τα Χριστούγεννα και το συζήτησα με τον αδελφό μου, ότι μπορεί να πάω αυτόφωρο και τότε μου είπε: “θα τα στείλω από την osios για να μην μπεις φυλακή”…».

Σε ερώτηση από έδρας αν τον ενημέρωσαν σχετικά με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται μεταξύ των οποίων και η απαγόρευση συμμετοχής σε εταιρεία, ο κ. Κασσελάκης απάντησε αρνητικά.

Κασσελάκης: Η Δικαιοσύνη κατέρριψε οριστικά αυτό το κατασκευασμένο αφήγημα

Ως μία «ξεκάθαρη νομική και πολιτική απάντηση απέναντι σε μια συντονισμένη προσπάθεια ενοχοποίησης και σπίλωσης, που εξελίχθηκε επί μήνες στη δημόσια σφαίρα», χαρακτηρίζει το γραφείο Τύπου του Στέφανου Κασσελάκη την σημερινή αθωωτική απόφαση του δικαστηρίου

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση: «Από την πρώτη στιγμή, μια υπόθεση με σαφή νομικά και τεχνικά χαρακτηριστικά παρουσιάστηκε από μέρος του πολιτικού συστήματος και σημαντική μερίδα των Μέσων Ενημέρωσης, ως δήθεν μείζον σκάνδαλο, μέσα από διαρροές, τηλεοπτικά πάνελ, μονομερείς ερμηνείες, σχόλια και προειλημμένες πολιτικές καταδίκες.

Σήμερα, η Δικαιοσύνη κατέρριψε οριστικά αυτό το κατασκευασμένο αφήγημα».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ήδη από το πρωτοβάθμιο στάδιο της εκδίκασης, η εισήγηση της Εισαγγελέως ήταν αθωωτική, με σαφή αναφορά στην απουσία δόλου και πραγματικής παραβατικής πρόθεσης. Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνει ότι η προσπάθεια ποινικοποίησης και πολιτικής εργαλειοποίησης της υπόθεσης δεν στηρίχθηκε σε ουσιαστικά δεδομένα, αλλά στην επιδίωξη πολιτικής φθοράς.

Όταν ακόμη και η εισαγγελική πρόταση αναγνώριζε εξαρχής ότι δεν στοιχειοθετείται ουσιαστικό ποινικό αδίκημα, γεννώνται εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο η αρχική αντιμετώπιση της υπόθεσης υπηρέτησε την απονομή δικαιοσύνης ή λειτούργησε ως μηχανισμός πολιτικής δίωξης».

Συνεχίζοντας, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «η σημερινή απόφαση αποτελεί ταυτόχρονα ένα ηχηρό μήνυμα απέναντι στη λογική της τηλεοπτικής δίκης, της πολιτικής ανθρωποφαγίας και της συστηματικής προσπάθειας σπίλωσης πολιτικών προσώπων χωρίς πραγματικά στοιχεία» και προστίθεται: «Αναμένουμε να υπάρξει με την αντίστοιχη ένταση η προβολή της αθώωσης και η δημόσια αποκατάσταση της αλήθειας, όπως ακριβώς συνέβη επί μήνες με την προβολή των κατηγοριών και τη δημιουργία κλίματος ενοχοποίησης».

«Η δημοσιογραφική ευθύνη και ο σεβασμός στους θεσμούς δεν μπορούν να λειτουργούν επιλεκτικά. Όσοι έσπευσαν να καταδικάσουν πριν αποφανθεί η Δικαιοσύνη οφείλουν σήμερα να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην αλήθεια, στη δημοκρατία και στην ενημέρωση των πολιτών. Ο πρόεδρος του Κόμματος ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ-ΠΚ , Στέφανος Κασσελάκης στάθηκε από την πρώτη στιγμή με διαφάνεια, θεσμική σοβαρότητα και απόλυτο σεβασμό στη δικαστική διαδικασία. Η σημερινή δικαίωση αποδεικνύει ότι η Αλήθεια δεν διαμορφώνεται από πολιτικές σκοπιμότητες, επικοινωνιακούς μηχανισμούς και τηλεοπτικά δικαστήρια, αλλά από τη Δικαιοσύνη και τους δημοκρατικούς θεσμούς», καταλήγει η ανακοίνωση.

