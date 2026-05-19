Οργή Τούρκου ναυάρχου για την επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στην Καππαδοκία – «Αυτοί που το επέτρεψαν, ας το ξανασκεφτούν»

Στέλιος Μπαμιατζής

Πολιτική

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η Τουρκία δείχνει να κλιμακώνει τη ρητορική της ενώ συγχρόνως προωθεί την κατοχύρωση της “Γαλάζιας Πατρίδας” στο σύνταγμά της.

Τελευταίο γεγονός, η οργή του Τούρκου αντιναύαρχου Γιαϊτσί που θεωρείται εκ των εμπνευστών της “Γαλάζιας Πατρίδας”, με ανάρτηση του στο Χ επιτίθεται κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την επίσκεψη στην Καππαδοκία και το πατριαρχικό συλλείτουργο που τελέστηκε στον ναό των Αγίων Θεοδώρων στη Μαλακοπή.

Ο Τούρκος ανώτατος αξιωματικός εμφανίζεται ιδιαίτερα θυμωμένος γιατί δόθηκε άδεια στον Νίκο Ανδρουλάκη από τις τουρκικές αρχές.

«Ο σκοπός της τελετής δεν ήταν θρησκευτικός, αλλά εκφράζει τις ελληνικές φιλοδοξίες. Αυτοί που το επέτρεψαν, ας το ξανασκεφτούν», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άνοιξε ο δρόμος για αποζημίωση των Συστημάτων Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης σε άτομα με Διαβήτη

Μάριος Θεμιστοκλέους για Χανταϊό και Έμπολα: Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας

Νομοσχέδιο για καταχρηστικές πρακτικές τραπεζών: Πότε θα κλειδώσει το πλαφόν στο ποσό για την αποπληρωμή των δανείων – Όλα ...

ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026 για 4.746 μόνιμες θέσεις: «Έφυγε» για Εθνικό Τυπογραφείο

Μια νέα θεωρία για τη σκοτεινή ύλη υπόσχεται να λύσει τρία κοσμικά μυστήρια

Πώς η agentic AI μπορεί να επιτρέψει τη ρομποτική πλοήγηση γενικού σκοπού
περισσότερα
18:15 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Βασίλης Σπανάκης: «Σε πλήρη ετοιμότητα οι Δήμοι και η Περιφέρεια Αττικής για το θέμα της οσμής αερίου»

Σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση του φαινομένου βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υ...
17:59 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Κωνσταντοπούλου: Τιμή μου να με καταδιώκει ένας Φλωρίδης, όνομα και πράγμα

Σε υψηλούς τόνους απάντησε στην επίθεση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, η Ζωή Κωνστ...
17:53 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Προκαλεί το τουρκικό ΥΠΕΞ για τη Γενοκτονία των Ποντίων: «Η Ελλάδα διαστρεβλώνει τα γεγονότα και αντλεί εχθρότητα από την ιστορία»

Με μια προκλητική ανακοίνωση αναφέρεται στη Γενοκτονία των Ποντίων το τουρκικό υπουργείο Εξωτε...
17:45 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Δένδιας: Η εποχή μας και οι επόμενες δεκαετίες απαιτούν μια Ευρώπη έτοιμη να υπερασπιστεί τον εαυτό της

Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια αποφασιστική στιγμή όσον αφορά τη σχέση της με την ίδια της την ασφά...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν