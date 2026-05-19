Οργή Τούρκου ναυάρχου για την επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στην Καππαδοκία – «Αυτοί που το επέτρεψαν, ας το ξανασκεφτούν»

Η Τουρκία δείχνει να κλιμακώνει τη ρητορική της ενώ συγχρόνως προωθεί την κατοχύρωση της “Γαλάζιας Πατρίδας” στο σύνταγμά της.

Τελευταίο γεγονός, η οργή του Τούρκου αντιναύαρχου Γιαϊτσί που θεωρείται εκ των εμπνευστών της “Γαλάζιας Πατρίδας”, με ανάρτηση του στο Χ επιτίθεται κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την επίσκεψη στην Καππαδοκία και το πατριαρχικό συλλείτουργο που τελέστηκε στον ναό των Αγίων Θεοδώρων στη Μαλακοπή.

Ο Τούρκος ανώτατος αξιωματικός εμφανίζεται ιδιαίτερα θυμωμένος γιατί δόθηκε άδεια στον Νίκο Ανδρουλάκη από τις τουρκικές αρχές.

«Ο σκοπός της τελετής δεν ήταν θρησκευτικός, αλλά εκφράζει τις ελληνικές φιλοδοξίες. Αυτοί που το επέτρεψαν, ας το ξανασκεφτούν», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του.