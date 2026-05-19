Θεσσαλονίκη: Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τραυματιοφορέα και συγγενή ασθενούς στον «Άγιο Δημήτριο» – Συνελήφθη ο εργαζόμενος

Enikos Newsroom

Κοινωνία

τραυματιοφορέας - φορείο
ΦΩΤΟ αρχείου: ΙΝΤΙΜΕ
Στα κρατητήρια βρίσκεται ένας τραυματιοφορέας ύστερα από επεισόδιο με συγγενείς ασθενούς που συνέβη το πρωί της Τρίτης (19/5) στο νοσοκομείο του Αγίου Δημητρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, ο τραυματιοφορέας όχι μόνο δέχτηκε επίθεση από συνοδό, αλλά συνελήφθη, ενώ άλλο συγγενικό πρόσωπο της ασθενούς κατέθεσε μήνυση σε βάρος του για εξύβριση.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, κάνει λόγο για «αδιανόητα πράγματα» και σημειώνει ότι ο τραυματιοφορέας «είναι σκασμένος» καθώς «δεν έχει βιώσει στη ζωή του τέτοια κατάσταση».

Το επεισόδιο

Όπως περιγράφει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, όλα ξεκίνησαν όταν ο τραυματιοφορέας παρέλαβε σήμερα το πρωί μία ασθενή από τα ΤΕΠ, συνοδεία της κόρης της, προκειμένου να την μεταφέρει στην ουρολογική κλινική για νοσηλεία.

Στο ασανσέρ ο τραυματιοφορέας μάζεψε τα χέρια της ασθενούς για να μην γίνει ατύχημα στο κλείσιμο της καμπίνας, με την ασθενή να δυσανασχετεί για λίγο. Κατά την ΠΟΕΔΗΝ, η κόρη της ασθενούς άρχισε να υβρίζει τον τραυματιοφορέα, «χωρίς κανέναν λόγο», και ο εργαζόμενος, προκειμένου να αποφύγει να απαντήσει στις ύβρεις, ζήτησε από έναν άλλον συνάδελφό του να μεταφέρει την ασθενή στο δωμάτιο νοσηλείας.

Κατά την ίδια ενημέρωση, μετά το περιστατικό η κόρη αντίκρισε τον τραυματιοφορέα στο διάδρομο και «άρχισε να τον κυνηγάει, να τον βρίζει, του έσκισε τη μπλούζα, τον χτύπησε, τον γρατσούνισε στο πρόσωπο χωρίς ο τραυματιοφορέας να αντιδράσει». Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, συνάδελφοι παρενέβησαν, ενώ «η ίδια παραπάτησε ενώπιον πολλών μαρτύρων και χτύπησε ελαφρά στο κεφάλι».

Στο σημείο κλήθηκε αστυνομία, αλλά και ασθενοφόρο που την μετέφερε στο ΑΧΕΠΑ. Ο τραυματιοφορέας οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, ενώ η εγγονή της ασθενούς που -σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο- δεν ήταν μπροστά στο συμβάν υπέβαλε μήνυση στο τραυματιοφορέα για εξύβριση, με αποτέλεσμα ο εργαζόμενος να συλληφθεί και να οδηγείται στο κρατητήριο, ώστε να περάσει αυτόφωρο.

Η διοίκηση του νοσοκομείου με το νομικό σύμβουλο βρίσκονται στο πλευρό του τραυματιοφορέα, τονίζει και καταλήγει: «Δεν είναι δυνατόν ένας συνάδελφος λίγο πριν τη σύνταξη που δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα στην υπηρεσιακή του καριέρα να τρώει ξύλο, βρισιές, γρατσουνιές και να βρίσκεται στο κρατητήριο και θα περάσει αυτόφωρο».

18:20 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

