Ισπανία: Ελεύθερος με όρους ο γιος του ιδρυτή της Mango – Κατέβαλε εγγύηση 1 εκατ. ευρώ

Εγγύηση ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ κατέβαλε ο Τζόναθαν Άντικ, γιος του ιδρυτή της Mango Ισάκ Άντικ, προκειμένου να μην προφυλακιστεί, μετά την ανάκρισή του από τις ισπανικές αρχές για τον θάνατο του πατέρα του, όπως αναφέρει το Reuters.

Ο Τζόναθαν Άντικ συνελήφθη την Τρίτη από την καταλανική αστυνομία και οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Μαρτορέλ, κοντά στη Βαρκελώνη, στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία, ο οποίος είχε πέσει σε γκρεμό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας τον Δεκέμβριο του 2024.

Η υπόθεση είχε αρχικά χαρακτηριστεί ως δυστύχημα, ωστόσο η ισπανική Δικαιοσύνη άνοιξε εκ νέου τον φάκελο μήνες αργότερα και προχώρησε σε νέες ανακριτικές ενέργειες.

Οι περιοριστικοί όροι

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δικαστηρίου της Μαρτορέλ στην Καταλονία, επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι στον γιο του ιδρυτή της Mango.

«Η δικαστής διέταξε, στο πλαίσιο περιοριστικών μέτρων, την αφαίρεση του διαβατηρίου (του Τζόναθαν Άντιτς), την απαγόρευση να φύγει από τη χώρα και να εμφανίζεται εβδομαδιαίως ενώπιον των δικαστικών αρχών», διευκρίνισε το δικαστήριο σε δελτίο Τύπου.