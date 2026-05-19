Συναγερμός για την έντονη οσμή αερίου στην Αττική: Εκκενώθηκαν σχολεία και γραφεία, μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών – «Δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή»

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αττική από το μεσημέρι της Τρίτης (19/5) από περίεργη οσμή υγραερίου σε πολλές περιοχές. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού και συνεργείων του ΔΕΣΦΑ προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία της δυσοσμίας.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται και για την ώρα έχει γίνει σύσταση από την Πολιτική Προστασία στις περιοχές όπου υπάρχουν αναφορές για οσμή, οι κάτοικοι να κλείσουν τα παράθυρα των σπιτιών τους.

Η οσμή είναι εντονότερη, σύμφωνα με τις καταγραφές, στα νότια προάστια και κυρίως σε Γλυφάδα, Πειραιά, Δραπετσώνα, Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, Δάφνη, Άλιμο, Νέο Κόσμο και στο Φάληρο, ενώ πολλοί Δήμοι εξέταζαν το ενδεχόμενο να εκκενώσουν σχολεία και γραφεία. Με εντολή του διευθυντή, εκκενώθηκε το 4ο Γυμνάσιο Νέας Σμύρνης, ενώ εκκενώθηκε και το δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου, όπως και γραφεία στις συγκεκριμένες περιοχές.

Με το πέρασμα της ώρας αυξήθηκαν οι αναφορές για την οσμή και σε περιοχές του Κέντρου, αλλά και βορειότερα, όπως στο Γαλάτσι και το Νέο Ηράκλειο.

«Με τα έως τώρα δεδομένα οι σταθεροί μετρητές δεν έχουν ένδειξη αυξημένων ρύπων, ούτε υπάρχει κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής. Οι έρευνες και οι έλεγχοι συνεχίζονται», αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης.

«Ήμασταν έτοιμοι να εκκενώσουμε σχολεία, γιατί η μυρωδιά άρχισε να γίνεται πολύ έντονη, όμως ήρθαν οι διαβεβαιώσεις από τους αρμόδιους φορείς ότι δεν πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου κι έτσι δεν μπορούσαμε να προβούμε σε μια τέτοια ενέργεια», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, προσθέτοντας πως θα βρίσκεται σε αναμονή νέας ενημέρωσης.

Στάση αναμονής και από τη δημοτική αρχή του Αλίμου, καθώς ο δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης είπε στο ΑΠΕ: «Από τη στιγμή που οι υπεύθυνοι φορείς μάς ενημερώνουν ότι δεν πρόκειται για κάτι επικίνδυνο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια ενέργεια. Είμαστε σε επιφυλακή και περιμένουμε οποιαδήποτε νέα ενημέρωση».

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) από τις 11:40 έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής.

Άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία, απ’ όπου προέρχονται οι αναφορές.

Το Υπουργείο τονίζει πως σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα.

Παράλληλα, σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό.

Σημειώνει ότι για το περιστατικό έχουν ενημερωθεί η Γ.Γ Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής.

«Με τα έως τώρα δεδομένα οι σταθεροί μετρητές δεν έχουν ένδειξη αυξημένων ρύπων ούτε υπάρχει κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής», επισημαίνεται στην ανακοίνωση που καταλήγει με την επισήμανση ότι οι έρευνες και οι έλεγχοι συνεχίζονται.

Σε επιφυλακή το Λιμενικό

Σε κατάσταση επιφυλακής έχει τεθεί το Λιμενικό Σώμα, δίνοντας οδηγία στα περιπολούντα σκάφη να επιδεικνύουν επισταμένη προσοχή στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού, μετά τις αναφορές πολιτών για έντονη οσμή αερίου που έγινε αισθητή κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποιο ύποπτο περιστατικό, ούτε εντοπίζεται ένδειξη θαλάσσιας ρύπανσης ή άλλου συμβάντος που να μπορεί να συνδεθεί με τη δυσοσμία.

Πηγές αναφέρουν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι το Λιμενικό πραγματοποιεί προληπτικές περιπολίες και ελέγχους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε θαλάσσιες περιοχές διέλευσης πλοίων, αλλά και σε εγκαταστάσεις ενεργειακού ενδιαφέροντος, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάποιο ανησυχητικό εύρημα.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες Αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με τη ΔΕΠΑ και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πίσω από το φαινόμενο υπάρχει τεχνική, περιβαλλοντική ή άλλη αιτία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

ΔΕΣΦΑ για οσμή αερίου στην Αττική: «Τα περιστατικά δεν σχετίζονται με το δίκτυο ή τις εγκαταστάσεις μας»

«Τα περιστατικά δεν σχετίζονται με το δίκτυο ή και τις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ» επισημαίνει ο Διαχειριστής.

Από τον ΔΕΣΦΑ αναφέρεται και επίσημα ότι:

«Σχετικά με τις αναφορές για οσμή αερίου σε περιοχές του λεκανοπεδίου, ο ΔΕΣΦΑ επισημαίνει ότι τα περιστατικά αυτά δεν σχετίζονται με το δίκτυο ή/και τις εγκαταστάσεις του, καθώς το δίκτυο υψηλής πίεσης δεν διέρχεται από αυτές τις περιοχές. Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΕΣΦΑ είναι ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης».

Εκτεταμένοι έλεγχοι

Εκτεταμένους ελέγχους στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής, με έμφαση στα νότια προάστια διενεργούν από νωρίς συνεργεία του διαχειριστή του δικτύου (Enaon EDA), από τους οποίους μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει διαρροή του αερίου στην ατμόσφαιρα. Αυτό αναφέρεται από την πλευρά του διαχειριστή με αφορμή την οσμή αερίου που παρατηρείται σε περιοχές της Αττικής. Οι έλεγχοι, πάντως, συνεχίζονται.

Δεν έχει εντοπιστεί πτώση πίεσης σε κανένα σημείο του δικτύου του ΔΕΣΦΑ, αναφέρεται από την πλευρά του Διαχειριστή του Συστήματος, που τροφοδοτεί τα δίκτυα διανομής της Enaon. Επίσης από την πλευρά των διυλιστηρίων (Helleniq και Motor Oil) σημειώνεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα στις εγκαταστάσεις, ούτε υπάρχει αντίστοιχη οσμή στο Θριάσιο.